Ileana Sterp nu s-a putut abține! Ce replică i-a dat Andreei Tonciu, după ce bruneta s-a lăudat că este o femeie naturală

Andreea Tonciu este o fire sinceră, așa că ori de câte ori are ocazia spune lucrurilor pe nume. A vorbit într-un interviu recent despre operațiile estetice pe care le are, susținând că se simte o femeie naturală. După toate afirmațiile făcute de vedetă, Ileana Sterp a avut ceva de zis!

Ileana Sterp a reacționat în mediul online, după niște afirmații controversate făcute de Andreea Tonciu. Fosta asistentă TV este celebră pentru felul ei sincer de a fi, așa că ori de câte ori are ocazia spune lucrurilor pe nume. La fel a procedat și de curând când, într-un podcast, bruneta a dat cărțile pe față și a vorbit despre operațiile estetice. Vedeta susține că este o femeie naturală, pentru că intervențiile pe care și le-a făcut, nu i-au schimbat complet înfățișarea.

“Păi toată viața mea am avut rinoplastie și două implanturi mamare și mi-am pus o dată sau de două ori în buze (n.r. acid hialuronic). Ce mare intervenție am avut eu? Crezi că sunt ca altele care și-au scos coaste, care se fac mai înalte, care își pun fund… Nu, frate! Eu sunt naturală în felul meu! Sunt fiartă în general pe persoanele care se dau ceea ce nu sunt”, a spus Andreea Tonciu, în podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Cum a reacționat Ileana Sterp, după afirmațiile făcute de Andreea Tonciu

Ileana Sterp nu s-a putut abține după afirmațiile auzite din gura Andreei Tonciu. Sora lui Culiță Sterp a ținut să spună că: ”Eu sunt naturală. Care mai este diferența între o femeie naturală 100% și una care are intervenții de orice fel? Întreb pentru un prieten”.

Ulterior, tânăra mămică și-a șters postarea și a explicat de ce a făcut gestul acesta: „Da… Am șters ce am pus mai devreme pentru că îmi dau seama că pe Instagram lucrurile sunt foarte interpretabile. Nici nu mai zic ce am pus pentru cine nu a văzut… Da, ar trebui să îmi văd de treabă că incă mai am multă”.