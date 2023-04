Ce a pățit Ileana Sterp înainte să nască. Și-a făcut bagajele și a mers direct la mama Geta: „Am răbufnit în plâns”

Ileana Sterp este în culmea fericirii, după ce și-a strâns în brațe cel de-al doilea copil. Sora lui Culiță Sterp a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar lucrurile merg ca pe roate în viața ei. Totuși, tânăra mămică a avut parte și de clipe mai puțin fericite, cu puțin timp înainte să nască. Și-a făcut bagajele și a mers direct la mama Geta.

Ileana și Daniel Aloman au devenit părinți pentru a doua oară. Fiica cea mare a mamei Geta este în culmea fericirii, după ce a născut primul ei băiat. Sora lui Culiță și-a dorit să fie un secret sexul bebelușului, așa că a avut parte de cea mai frumoasă surpriză la naștere. A adus pe lume un băiețel perfect sănătos, de aproape 5 kilograme. I-a ales un nume special, și anume Damir.

CITEȘTE ȘI: ILEANA STERP A DEVENIT MAMĂ DE BĂIAT! PRIMELE IMAGINI CU NOUL MEMBRU DIN FAMILIA LUI CULIȚĂ STERP: „SUNT CEA MAI FERICITĂ MAMĂ”

Ileana a recunoscut că soțul ei o ajută mult și îi este alături, indiferent de situație. Foarte bine se înțelege și cu soacra ei, care are grijă de micuța Carla și se ocupă și de alte treburi gospodărești. Pentru aceste lucruri, influencerița le este recunoscătoare.

„Foarte mult mă ajută soacra mea, locuim la 2 km distanță, cam ea e pionul principal, ea mă ajută cel mai mult. Dani, soțul meu, e foarte implicat și el. Când e acasă sau când vine de la lucru se joacă cu Carla, se implică, nu știu ce m-aș face dacă nu ar fi un soț care să mă ajute, să mă înțeleagă”, a spus tânăra mămică, în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Ileana Sterp, clipe dificile înainte să nască

Ileana Sterp s-a confruntat cu diferite stări nu tocmai plăcute, înainte să-l aducă pe lume pe băiețelul ei. Sora lui Culiță Sterp a recunoscut că a avut nevoie de câteva zile de liniște, așa că a mers la mama ei. A izbucnit în lacrimi, s-a simțit depășită de situație, însă mama Geta a ajutat-o să treacă peste situația dificilă. Și-a făcut bagajele și a mers câteva zile în satul ei.

CITEȘTE ȘI: ILEANA STERP A DEZVĂLUIT, DIN GREȘEALĂ, SEXUL BEBELUȘULUI! SORA LUI CULIȚĂ STERP MAI ARE DOAR CÂTEVA ZILE PÂNĂ CÂND O SĂ DEVINĂ MAMĂ PENTRU A DOUA OARĂ

„Mai merg pe la mama, mai stau și la ea. Când mă duc, stau câteva zile pe acolo. Chiar am avut într-o zi niște stări foarte nașpa. Nu știu dacă pot să o numesc depresie, mama zice: „Ce depresie, nu ai nicio depresie”. Am sunat-o și pur și simplu m-am simțit depășită de situație, mă simțeam rău, Carla voia numai în brațe, am răbufnit așa în plâns și mi-a zis: Gata, fă-ți bagajele și hai. Hai la mine să-ți revii. Și m-am dus câteva zile în satul unde stă mama și chiar mi-am revenit. Mama s-a ocupat de Carla, a fost cu ea numai pe afară pe la animale, a fost bine”, a spus Ileana Sterp, în emisiunea precizată mai sus.