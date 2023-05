Ileana Sterp stârnește vâlvă: „Nu sunt de acord cu botezul copiilor mici”. Decizia radicală pe care a luat-o în privința copiilor ei

Ileana Sterp este una dintre influencerițe de la noi, care se bucură de un succes enorm în mediul online. Este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește cu urmăritorii ei activitățile din viața de zi cu zi.

Ileana Sterp este foarte îndrăgită în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate imensă. Sora lui Culiță Sterp petrece mult timp pe internet și împărtășește activitățile din viața de zi cu zi cu urmăritorii săi. Foarte sinceră și directă din fire, fiica cea mare a mamei Geta spune lucrurilor pe nume, fără să ezite. Este cunoscut deja faptul că Ileana a renunțat la religia ortodoxă pentru cea penticostală, fapt ce i-a surprins pe mulți. Tânăra mamă este împăcată cu alegerile pe care le-a făcut, de-a lungul vieții, și nu regretă nimic.

Ileana Sterp nu este de acord cu botezul copiilor

Influencerița a fost prezentă în emisiunea „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, unde și-a pus sufletul pe tavă și a oferit detalii neștiute din viața sa Printre multe altele, sora lui Culiță Sterp a spus clar și răspicat că nu este de acord cu botezul copiilor, atunci când sunt mici. Familia soțului ei este ortodoxă și au fost crescuți cu anumite reguli și obiceiuri stricte, însă chiar și așa ei o înțeleg. La botezul micuței Carla, Ileana a povestit că nu a avut loc scufundarea. Practic, nu ar fi avut loc un botez, mai spune ea. La cel de-al doilea copil, Damir, vedeta nu știe momentan cum să procedeze.

„Eu după ce am luat decizia să mă căsătoresc cu un bărbat ortodox, am luat decizia să mă căsătoresc cu toate obiceiurile lui. Am știut ce mă așteaptă. Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu.

Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe. Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire.

Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost bine. M-a îndrăgit, l-am simțit și eu pe el. Știi ce mă deranjează pe mine, de fapt, la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la EL sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi”, a mărturisit Ileana Sterp, în interviul precizat mai sus.