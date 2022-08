Ilie Bolojan, despre perioada în care a făcut parte din Guvernul României: ”Nu am avut bombe lăsate în spatele meu”

Fostul primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, a fost invitat în cadrul podcastului ”Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar. Aici, politicianul a vorbit despre perioada în care a făcut parte din Guvernul României, dar și despre modul în care gestiona situația în cadrul Primăriei din Oradea. Află cele mai interesante povestiri făcute de Președintele Consiliului Județean Bihor.

Ilie Bolojan a mărturisit că în perioada în care a făcut parte din Guvern, a avut o relație foarte bună cu cei care lucrau la Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA APPS).

Ilie Bolojan: ”Am pus presiune pe sistem întotdeauna”

Mai mult, la un moment dat, în cadrul podcastului ”Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar, fostul primar al orașului Oradea a vorbit și despre cele mai mari realizări ale sale făcute în cadrul instituției pe care a condus-o timp de 3 mandate.

”Am avut o relație foarte bună cu cei de la Regia de Protocol, un an de zile, cât am fost în Guvern, și am plecat liniștit de aici. Nu am avut bombe lăsate în spatele meu, pentru că oamenii s-au adaptat la ceea ce li se cerea.

Dacă un șef le cere să facă tâmpenii, bun, s-ar putea ca oamenii să facă, dar probabil gândesc în felul următor: ”Am făcut o tâmpenie pentru ăsta, mai fac două și pentru mine, tot asta este”

Și atunci începe lanțul slăbiciunilor, încep precedentele, și de aici apare imaginea asta de administrație care este arbitrară, haotică, car e nu-l servește pe cetățean. Și, deci, eu am evitat aceste lucruri întotdeauna, am stabilit niște direcții importante de care să ne ocupăm.

Nu i-am spus directorului din Primărie cum să facă asta, pentru că el știa mai bine decât mine cum trebuie să facă. Am pus presiune pe sistem întotdeauna. Neputând să îi recompensăm pe oameni, în sistemul public, după modelul privat, să le dai tot felul de bonificații salariale.

Din păcate, trebuie să faci o formă de anti-management în sistemul public din România ca să livrezi rezultate, și practic lucram cu prevederile din sistem în așa fel încât cei care își fac treaba, să fie tratați altfel decât cei care nu își făceau treaba”, a mărturisit Ilie Bolojan, în timpul podcastului ”Fain & Simplu”.

