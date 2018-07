Ilie Micolov, imagini emoționante de la înmormântare. Semnul divin apărut i-a făcut pe cei din cortegiu să spună rugăciuni

Ilie Micolov a fost condus pe ultimul drum ieri, în Suceava, de rude, foști colegi de breaslă și oameni simpli care i-au iubit muzica ani de-a rândul. Printre cei care au lipsit de la înmormântare se numără cântăreți cunoscuți din București, dar și fiica lui care este însărcinată cu al doilea copil. De altfel, două dintre regretele artistului erau că aceasta s-a distanțat de el și că nu a avut ocazia să își cunoască primul nepot. În ultima lui zi pe Pământ a apărut un semn divin și toți cei prezenți la ceremonia de înmormântare și-au dat seama ce înseamnă.

Ilie Micolov a fost înmormântat – imagini dureroase

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica “Sf. Gheorghe” – Mirăuţi și aproape 200 de oameni au participat la ceremonie, potrivit informatiata.ro. În timp ce colegii de breaslă din București au absentat, cei suceveni au venit și i-au adus un ultim omagiu. Zeci de coroane cu flori și lumânări au fost aduse în ziua înmormântării. La un moment dat, a început să plouă și, conform tradiției creștine, dacă este ploaie când cineva este înmormântat înseamnă că i-a părut rău că a murit. Cei din cortegiu au înțeles semnul divin și au început să se roage pentru sufletul regretatului cântăreț.

Ilie Micolov a fost îngropat în cimitirul Pacea Vechi, unde îşi doarme somnul de veci şi mama sa. Soția cantaretului a venit din Germania ca să participe la inmormantare, în timp ce fiica sa nu a ajuns, pentru că este însarcinată din nou. Prieteni apropiați ai artistului, dar și verișoara lui care l-a îngrijit până în ultima clipă și în casa căreia a murit, la Oglinzi, în județul Neamț s-au ocupat de pregătirile de înmormântare.

Potrivit apropiaților, cu o zi înainte de a muri, Ilie Micolov și-a sărbătorit onomastică și a petrecut împreună cu prietenii dragi, deși starea lui nu era foarte bună. Regretatul artist povestea cu lacrimi în ochi despre Suceava și despre Bucovina, un loc sfânt pentru el, dar și de spectacolele din tinerețe, conform informatiata.ro.

Ilie Micolov – biografie

Ilie Micolov împlinise 69 de ani pe 2 iulie. Regretatul compozitor și, totodată, artistul care a făcut furori cu hit-ul “Dragoste la prima vedere”, a murit sâmbătă, 21 iulie. Din nefericire, el a pierdut lupta pe care o purta cu o boală teribilă.

Ilie Micolov s-a născut pe 2 iulie 1949 în Suceava. De profesie economist, Ilie Micolov a fost consilier pe teme muzicale la Radio România Actualităţi, a apărut în cadrul spectacolelor Teatrului “Constantin Tănase” din Bucureşti şi a susţinut turnee alături de formaţia Romanticii. Cântăreţul, diagnosticat cu diabet, se confrunta în ultimii ani cu probleme cardiace şi urma un tratament costisitor în fiecare lună. Nu se mai întâlnise cu publicul său drag, în spectacole, de mai bine de un an şi jumătate.

“Nu mi-am ales drumul în muzică. Eu nu mi-am ales niciodată nimic. Până la o vârstă nici nu ai voie să alegi. Nu am vrut să mă fac de mic ceva, am avut tendinţa de a face ceva. Copilul nu ştie niciodată ce va ajunge. Până la muzică am fost economist la Direcţia Sanitară a judeţului Suceava, Birou – răspunderi sociale, până la 29 de ani.

M-am trezit deodată în artă şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să fac la fel de bine”, povestea artistul într-un interviu pentru bestmusic.ro.

Regretatul artist credea în destin, deşi, spunea el: “mai curând aş crede în predestinare… Nu se poate lupta cu destinul. Este ascuns. Totdeauna poţi vorbi despre alegerea unui drum bun sau rău la un timp după aceea, numai Măria sa Timpul dă adevărata valoare, adevăratul răspuns al alegerilor”.

După o lungă carieră muzicală, Ilie Micolov a lăsat în urma lui mai multe piese nemuritoare,printre care se numără: “Dragoste la prima vedere”, “Balada trandafirului”, “Fata de la ţară”, “Calul verde”, “Bun venit, Maria”.