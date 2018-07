Ilie Micolov NU a murit singur la spital! Soția lui Adrian Daminescu a răbufnit: “Neistruiți și needucați!”

La o zi după ce Ilie Micolov a fost condus pe ultimul drum, soția lui Adrian Daminescu a tunat și a fulgerat în public. Ea a postat pe Internet un mesaj plin de replici acide la adresa cărora au răspândit informații false. De asemenea, Daniela Daminescu i-a taxat și pe cei care “au trecut” nepăsători peste acest eveniment trist din lumea muzicii din România

Soția lui Adrian Daminescu, mesaj tranșant după moartea lui Ilie Micolov

Adrian și Daniela Daminescu erau foarte buni prieteni cu Ilie Micolov. Soția cunoscutului artist nu a mai suportat și a scris un mesaj acid pe o rețea de socializare. În aceleași rânduri, ea a dezvăluit că regretatul cântăreț și compozitor nu a murit singur în spital, ci acasă, înconjurat de familie.

“(…). Saracul Ilie – NUUUUUUUUUUUUUUUU, saracii de noi, vai de capul nostru de neinstruiti, de needucati.

ILIE a plecat bogat, FOARTE BOGAT.S-a dus acasa, in CER, cinstit, demn si bun, asa cum a sosit aici pe pamant. Sigur nu a plecat suparat -caci nu era in stare sa urasca-pe cei care, din goana dupa senzational l-au prezentat doar ca pe o victima si demn de mila. A plecat doar dezamagit, ca multi altii si asta pe buna dreptate. Ma intreb daca ar fi dorit sa promoveze o melodie sau un proiect cine s-ar fi aplecat asupra acestui subiect?????Pai ce era de interes national, nu????!!!!!

Ilie s-a ridicat la CER, ingrijit asa cum se cuvine, acasa , in familie, iubit si respectat. Luni seara, sotul meu si cu mine, am vorbit la telefon si ne-a intrebat cum a iesit Festivalul de la Moreni. S-a bucurat enorm cand i-am spus ca a iesit superb, avand in vedere ca am sarbatorit a X a editie. O iubea enorm pe Dana Calinet, sufletul acestui festival , cea care de zece ani, face eforturi supraomenesti sa tina in picioare acest UNIC FESTIVAL DIN ROMANIA.

Anul acesta Ilie nu a putut participa , neputandu-se deplasa, dar sufletul lui a stat mereu langa noi. Nu am vazut pe nimeni de la nici un ziar sau televiziune -vorbesc de cei care de ieri scriu si vorbesc despre moartea lui Ilie-sa vina la Moreni si sa scrie sau sa transmite vreun material cu Ilie participand activ la acest Festival-CUNUNA PETROLULUI. Cata dragoste revarsa asupra tuturor tinerilor participanti la festival , cata dragoste revarsa asupra noastra si cata dragoste primea!!!!!!!

Astepta luna iunie cu atata nerabdare pentru ca stia ca este iubit la Moreni. A scris cineva ceva despre asta, i-a luat cineva vreun interviu in acest sens?????Astept un raspuns.

Asadar, lasati-l in pace si incercati sa fiti autorii unor materiale de calitate, care sa aiba sens si morala.

DRUM DREPT si LUMINOS , ILIE. DUMNEZEU SA TE AIBA IN PAZA SA!”, a scris Daniela Daminescu pe contul ei de socializare.

Ilie Micolov împlinise 69 de ani pe 2 iulie. Regretatul compozitor și, totodată, artistul care a făcut furori cu hit-ul “Dragoste la prima vedere”, a murit sâmbătă, 21 iulie.

Din nefericire, el a pierdut lupta pe care o purta cu o boală teribilă. Ilie Micolov s-a născut pe 2 iulie 1949 în Suceava.