Ilie Năstase ar fi divorțat în mare secret. Cine l-a dat de gol: „E cel mai fericit”

Ion Țiriac a detonat bomba despre bunul său prieten Ilie Năstase. Potrivit spuselor miliardarului, se pare că acesta și Ioana Năstase au divorțat în mare secret. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu două săptămâni. Se pare că toate certurile din ultima perioadă și-au spus cuvântul, iar cuplul celor doi nu a mai rezistat.

Ultima perioadă a fost destul de grea pentru Ioana și Ilie Năstase, mai ales după scandalul de pe litoral. În urmă cu puțin timp, bruneta ne declara că are nevoie de puțină liniște pentru a lua o decizie importantă în viața ei și se pare că a luat-o și a semnat actele de divorț.

Deși până acum, Ilie Năstase și Ioana nu au confirmat divorțul, se pare că Ion Țiriac i-a dat de gol. Invitat în cadrul unei emisiuni, celebrul milionar a detonat bomba. Acesta a spus că bunul său prieten ar fi divorțat în urmă cu doar două săptămâni și este acum un bărbat singur.

Mai mult, Ion Țiriac a mai mărturisit că Ilie Năstase ar fi cât se poate de fericit, acum că relația s-a rupt. Rămâne de văzut dacă divorțul se va confirma, însă până atunci declarațiile lui Ion Țiriac au fost clare.

Astăzi e același lucru, e un personaj. Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a spus Țiriac, potrivit gsp.ro .

Așa cum spuneam, nu de mult, pe fondul episoadelor de scandal cu soțul său, Ioana Năstase ne declara că trece printr-o perioadă dificilă și tot ce își dorește este puțină liniște pentru o lua decizia cea mai bună pentru ea. Ei bine, se pare că decizia deja a fost luată.

„E o perioadă în viața mea în care am nevoie de foarte multă liniște pentru a lua o decizie corectă și bună pentru mine. Întotdeauna când faci un lucru în grabă, e posibil ca mai târziu să-ți pară rău. O să spun la momentul potrivit ceea ce nu se știe. Și chiar nu se cunoaște ce e mai important. Mă gândesc însă doar la băiatul meu. Eu știu ce copil am crescut, el știe ce mamă are. Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie.

Vreau ca oamenii să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta. Și înainte și împreună cu el. Am plecat la Piatra Neamț și să mă încarc sufletește pozitiv. Am aici un loc al meu care mă liniștește. Sunt un om echilibrat, care-și vede de viața lui. O să stau vreo două zile”, ne declara Ioana Năstase.