Ilie Năstase își dorește să devină tătic pentru a șasea oară? ”Vor zice ăștia că sunt Superman!”

La vârsta de 75 de ani, Ilie Năstase și-ar dori să devină tătic pentru a șasea oară! Despre acest lucru a vorbit în cadrul unui interviu recent. Ce spune fostul tenismen despre această dorință?

Fostul sportiv a vorbit în cadrul unui interviu despre dorința de a deveni tătic pentru a șasea oară, la vârsta de 75 de ani. Ilie Năstase și soția sa, Ioana, au avut neînțelegeri în cuplu, în ultima perioadă, însă relația și-a reluat cursul firesc, iar acum fostul tenismen se gândește cum ar fi să devină tătic de… fetiță! Într-o notă amuzantă, Ilie Năstase spune că „vor zice ăștia că sunt Superman!”, continuând să vorbească, în interviu, despre posibilitatea de a devenit tată, din nou.

„Eu îmi doresc multe și nu știu dacă se poate realiza, dar suntem dornici să facem un copil. Deocamdată nu s-a întâmplat, încercăm. Vor zice ăștia că sunt Superman! Vedem ce putem face și dacă există posibilitatea. Dacă e fată, nu știu dacă o fac următoarea Simona Halep, depinde de ea! Eu vreau să o fac”, a declarat Ilie Năstase, arată Wowbiz.

Au fost la un pas de divorț

Nu mai puțin de trei luni s-a chinuit Ilie Năstase să o convingă pe Ioana că este un alt om, unul mai bun, firește, că s-a schimbat și că episoadele de violență vor fi doar o tristă amintire. A reușit, mai mult, bruneta spune că ține foarte mult la Ilie și că el are nevoie de cineva ca ea. „Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.ro.

