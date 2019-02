Ilie Năstase și iubita tinerică se pregătesc să devină părinți. Au dat vestea cea mare astăzi

De mai bine de jumătate de an, Ilie Năstase și Ioana Simion formează un cuplu. Fostul lider ATP și bruneta sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și iau în calcul să devină părinții unui copil. Vor să aibă o fetiță! Ex-sportivul nu este îngrijorat de faptul că nu se mai află la prima tinerețe și vrea să fie tată.

„Dacă se întâmplă accept cu mare plăcere. Da, şi ei i-ar plăcea. Mai ales o fetiţă, că ea are un băiat„, a spus Ilie Năstase la un post de televiziune.

Altfel, Ilie Năstase este super fericit că Ioana Simion a apărut în viața lui, mai ales după separarea cu scandal de Brigitte Sfăt.

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut l ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Ilie Năstase.