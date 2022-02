Relația dintre Ioana Simion și Ilie Năstase a trecut prin numeroase suișuri și coborâșuri însă, de data aceasta, pare să fi ajuns la final, sau cel puțin așa lasă de înțeles fostul manechin. În urmă cu doar câteva zile, Ioana a trăit unul dintre șocurile vieții sale, când ar fi fost agresată sexual de o femeie într-un restaurant din Capitală, iar Ilie Năstase nu ar fi avut nicio reacție.

Relația Ioanei Simion cu Ilie Năstase este din nou greu încercată. Cei doi s-au căsătorit în 2020, aceasta fiind cea de a cincea căsnicie a fostului tenismen. De-a lungul timpului, mariajul lor a trecut prin mai multe fluctuații și au fost la un pas de divorț. Acum, problemele și-au făcut iarăși apariția în „paradis”. Ioana Simion a traversat momente cumplite într-un local din București, unde o femeie necunoscută i-ar fi desfăcut fermoarul de la bluză, chiar sub ochii lui Ilie Năstase, care ar fi fost lipsit de reacție.

„E dureros și groaznic ce am trăit”

Această indiferență a fostului lider mondial în tenis a deranjat-o teribil pe Ioana, care a răbufnit.

„Mi-a tras fermoarul de la bluza de trening și am rămas cu sânii pe afară. Când mi-a tras fermoarul, Ilie a rămas perplex, pentru că am rămas cu sânii dezgoliți și mi-a pus mâna pe un sân. Femeia i-a zis lui Ilie că mă sărută, iar el a zis: «OK, baby». M-am speriat și am încercat să fug. Patronul a văzut, a recunoscut-o, a luat-o și a dat-o la o parte. Ea nu voia să plece de lângă mine, timp în care patronul încerca să o ia de acolo.

E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei ca mine. Până la mașină, i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sări să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foarte urât, nu se pot reproduce acele cuvinte!”, a declarat Ioana Simion pentru click.ro.

