Ilinca Vandici a rămas șocată după ce a aflat cât cere Alexia Eram pe haine: ”Am crezut că sunt lei”

Recent, Alexia Eram, tânăra antreprenoare și influencer de succes, a debutat oficial în lumea modei cu propria colecție de haine sub brandul „Margot.” Alexia și-a îndeplinit visul de a pune bazele unui business în fashion, oferind piese vestimentare moderne și minimaliste, cu o paletă cromatică predominant neutră.

Pe site-ul oficial Margot, clienții pot găsi deja primele produse: hanorace, pantaloni lungi și scurți, șepci – toate menite să răspundă unui stil urban și contemporan. Ilinca Vandici, prezentatoare TV și fashionista recunoscută, a fost una dintre persoanele care a comentat direct asupra prețurilor colecției Margot. Într-un interviu recent, Ilinca a mărturisit că, inițial, a crezut că sumele sunt exprimate în lei, nu în euro, ceea ce a determinat-o să își reevalueze impresiile despre accesibilitatea brandului.

Prețurile afișate pe site-ul oficial au fost o surpriză majoră pentru mulți dintre cei care o urmăresc pe Alexia Eram, precum și pentru câteva figuri cunoscute din showbiz-ul românesc. În pofida așteptărilor, sumele listate pe site sunt exprimate în euro, ceea ce face ca o șapcă să coste echivalentul a 175 de lei, în timp ce hanoracele ajung până la 580 de lei. Aceste tarife au devenit rapid un subiect de discuție în mediul online, mulți considerând că sunt prea ridicate pentru un brand aflat la început de drum, în special pe piața din România.

Ilinca Vandici a subliniat că înțelege efortul din spatele lansării unei afaceri în modă, dar consideră că tarifele stabilite de echipa Alexiei sunt mari pentru nivelul de dezvoltare al afacerii, în special în contextul pieței din România.

În timpul unei emisiuni, Teo a discutat despre lansarea brandului și a recunoscut că piesele sunt concepute cu gust și cu un simț estetic rafinat. Totuși, ea a menționat că, în ceea ce o privește, preferă să poarte hanorace din gama de prețuri accesibile, chiar dacă apreciază calitatea și estetica produselor Margot.

Ilinca Vandici: Alexia Eram și-a lansat o linie de haine: hanorace, tricouri, pantaloni.

Teo Trandafir: Alexia, dacă mă vezi sau dacă mă auzi, unde e hanoracul meu? În România le face?

Ilinca Vandici: Da, cică în România le face. Aici, la o fabrică. E un business între prieteni, cumva gândit și dezvoltat la o cafea. Pe principiul: ne întâlnim să bem o cafea, avem două ore libere, facem un business de îmbrăcăminte.

Teo Trandafir: Avem hanorace peste tot, dar astea sunt mai șmechere, îți dai seama. Sunt făcute și ele cu gust.

Ilinca Vandici: Să știi că prețurile nu sunt așa de mari. Eu am citit undeva

Teo Trandafir: E peste 100 de lei hanoracul, 156 de lei.

Ilinca Vandici: Nu, nu, stai puțin. E vorba de euro.

Teo Trandafir: Eu pe ale mele le iau mai pe parcimonie.

Ilinca Vandici: Aceeași greșeală am făcut-o și eu. Am crezut că sunt lei, nu euro, dar am citit mai bine. Prețurile nu sunt atât de mari, dar nici atât de mici.

Teo Trandafir: Dacă nu avem 3 milioane de euro să ne cumpărăm vilă… dar de văzut trebuie să le vedem. S-ar putea să ne facă ceva cu ochiul, mai ales că Alexia are un stiL vestimentar absolut bestial.

Ilinca Vandici: Se numește „Margot” și are hanorac ce costă peste 100 de euro, tricouri, pantaloni și diverse alte lucruri. Ai putea să găsești și tu pentru tine.