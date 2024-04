Ilinca Vandici a vorbit pe șleau despre divorțul lui CRBL! Ce a putut să spună vedeta Kanal D, din propria experiență: „E greu să o iei de la capăt”

Vestea divorțului lui CRBL de Elena i-a luat pe toți prin surprindere. După 16 ani de căsnicie, artistul și partenera lui de viață au ajuns la concluzia că nu mai pot fi un cuplu, așa că au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul despărțirii a fost făcut chiar de cântăreț pe rețelele de socializare, lăsându-i pe toți mască. Ilinca Vandici și-a dat cu părerea referitor la separarea dintre dansator și cea de-a doua lui soție. Vedeta Kanal D a adus în discuție detalii și despre divorțul dintre ea și Andrei Neacșu, în ideea în care a rămas mamă singură, cu un copil, precum Elena Vascu.

CRBL și Elena Vascu au decis să divorțeze după 16 ani de mariaj, decizia lor fiind una surprinzătoare pentru fanii cuplului. Cei doi au ajuns la concluzia că nu mai pot face o echipă bună în viața de zi cu zi, așa că au hotărât să pună punct căsniciei. Vestea a fost dată chiar de artist, pe contul lui de Instagram, acolo unde a postat un mesaj emoționant (VEZI AICI).

Pentru că separarea lor a picat ca o bombă în showbizul de la noi, părerile au început să fie împărțite. Spre exemplu, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au spus ce cred despre divorțul dintre cântăreț și Elena Vascu. Fosta prezentatoare de la „Bravo, ai stil” a adus în discuție căsnicia ei cu Andrei Neacșu, care s-a încheiat în urmă cu ceva vreme. Moderatoarea de la Kanal D a vorbit pe șleau și despre cât de greu este să fii mamă singură. Chiar și așa, în opinia ei, este mai bine că CRBL și Elena au ales să se separe dacă așa au simțit.

„Îmi pare rău pentru că s-a întâmplat treaba asta. Stai să te gândești că au construit, au avut o viață împreună, cumva, și vorbesc din proprie experiență, e super greu să o iei cumva de la capăt, mai ales că e și un copil la mijloc. (…) Ești într-o zonă în care nu ai mai fost niciodată, pentru că da, și eu singură am mai fost, dar singură cu copil, nu. E totul nou și e greu și stai să te gândești că toți anii ăștia ce am făcut, dacă regret ceva, de ce îmi e dor, ce am făcut bine, ce am făcut rău.

Dar totuși, vorbesc din proprie experiență, atunci când lucrurile nu mai funcționează, poate să treacă și 40 de ani de relație, dacă lucrurile nu mai funcționează, dacă acolo…O să îți zic o treabă care e generală, dar atât îmi vine să zic în momentul ăsta, poate mai încolo o să zic mai multe, nu știu. Evoluăm în fiecare zi, noi, ca oameni, ne schimbă în fiecare zi. Dacă unul face șapte pași, opt pași, celălalt nu sau face pași în altă parte, exact, despre asta e vorba, asta înseamnă că lucrurile nu mai funcționează. Perspectiva nu mai este aceeași, drumul mi se pare că se separă, nu mai este același și asta nu intervine pentru că nu te respecți sau intervine o șopârliță, nu, e pur și simplu chestie de evoluție spirituală, mentală”, a ținut să spună Ilinca Vandici, în timpul emisiunii pe care o prezintă la Kanal D2.