CRBL şi Elena şi-ar fi putut salva căsnicia. Greşeala colosală care i-a costat scump

CRBL şi Elena şi-ar fi putut salva căsnicia. Chiar dacă păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate după 16 ani de căsătorie. Iată care este greșeala colosală care i-a costat scump!

Cu o surpriză neașteptată, CRBL și Elena au anunțat separarea lor, luându-i prin surprindere pe toți cei care îi cunoșteau. După 16 ani de căsnicie și cu o fiică minunată, decizia de a merge pe drumuri separate părea de neînchipuit. Cei doi și-au anunțat public decizia de a divorța, iar vestea a provocat o reacție puternică, mai ales că relația lor părea să fie una solidă și fericită.

Experții în relațiile au încercat să explice care ar putea fi adevăratele motive care pot duce la despărțirea de persoana iubită și au oferit sfaturi despre cum să susținem o relație sănătoasă și durabilă.

Citește și: CRBL ȘI ELENA, NUNTĂ ÎN STIL MAFIOT! IMAGINI RARE CU CEI DOI, ÎN URMĂ CU 16 ANI

CRBL și soția sa, Elena, divorțează după 16 ani de căsnicie. Artistul a făcut anunțul în cursul zilei de joi, 4 aprilie 2024, că el și femeia care l-a făcut tată au ales să meargă pe drumuri separate. Părea că cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, CRBL și Elena au ales să-și spună adio într-un mod prietenesc. Cei doi nu au vrut să ofere foarte multe detalii despre motivele care au dus la divorț.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, au fost mesajul transmis de CRBL pe pagina sa de Instagram.