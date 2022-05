Ilinca Vandici se află într-o continuă revenire după declarațiile care au șocat audiența în urmă cu două luni. Prezentatoarea TV oferea, la momentul respectiv, detalii spumoase din viața conjugală, pe care oameni de tot felul s-au grăbit să le comenteze mai mult sau mai puțin acid. Gazda show-ului „Bravo, ai stil!” a dispărut o bună perioadă din peisajul public, pe motivul suferinței și al introspecțiilor, așa cum a recunoscut-o, zilele trecute, într-o emisiune TV. Acum, vedeta vine cu noi clarificări într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO!

Prezentă la un eveniment monden, dichisită, luminoasă și cu zâmbetul pe buze, Ilinca Vandici pare să își fi recăpătat capitalul de imagine și strălucirea. Nu puțini au fost cei care s-au legat de cuvintele prezentatoarei, pe care le-au răstălmăcit în fel și chip, lucru deloc pe placul vedetei de la Kanal D.

S-a declarat dezamăgită, dar a mers mai departe, iar acum analizează situația „la rece”.

„I-aș ierta absolut orice”

Ținem să reamintim contextul în care Ilinca Vandici și-a exprimat deschis și extrem de relaxat viziunea despre cum ar trebui să funcționeze un mariaj. Andrei Neacșu este cel care din anul 2017 și-a unit destinul cu prezentatoarea TV, după mai mulți ani în care Ilinca Vandici a încercat să își găsească zona de confort la nivel amoros.

În podcastul lui Damian Drăghici, Ilinca nu s-a sfiit și a dat tot din casă, afirmând că ar putea ierta orice soțului ei, alături de care îl crește pe micuțul Zian.

Scandalizați din cale-afară, internauții au sărit la gâtul vedetei, care susținea că nici măcar damele de ocazie nu ar fi o problemă în care fericirii cuplului Neacșu-Vandici:

„Nu pot să cred că zic asta. E groaznic. I-aș ierta absolut orice. Consider că iubirea și familia noastră e mai presus de o fufă, două, trei, care stau 10-15 minute și au plecat.

Trebuie să ai putere să faci asta. Degeaba o zic numai din gură. El mi-a dat cele mai frumoase momente, mi-a dat rațiunea noastră ca și cuplu în acest moment și anume copilul.

N-am cum. Nu știu, omenește, ce-ar putea să facă un bărbat să nu-l iert. Nu există. Andrei, nu te uita la podcastul ăsta, că asta înseamnă că ți-am dat undă liberă. Dar, ce credeți, nu, nu e disponibil.

Fetelor, tot la mine se întoarce, orice-ar fi, oricând ar fi!”, declara Ilinca Vandici la momentul respectiv.

„Societatea pune cumva o oarecare umbră de presiune asupra oamenilor”

Acum, moderatoarea de la „Bravo, ai stil!” vine cu noi lămuriri referitoare la episodul ce i-a marcat trecutul recent.

„Am vrut să mă respect întotdeauna și să îmi respect publicul, tocmai de aceea merg la sală, mănânc sănătos, am grijă la aparițiile mele, cum mă îmbrac, cum mă machiez, ce spun, cum, ce fac, pentru că îi respect foarte mult pe cei care mă urmăresc și care mi-au fost alături de 17 ani.

Mă rog, societatea pune cumva o oarecare umbră de presiune asupra oamenilor, dar încerc să nu intru acolo foarte mult! Am avut surprize neplăcute și atât voi spune despre ceea ce s-a întâmplat!”, ne-a declarat Ilinca Vandici în exclusivitate.

„Am povestit despre momentele grele…”

Vedeta pare să fi ajuns, însă, la termeni mai buni cu publicul său, pe care dorește să îl distreze în continuare, la fel cum a făcut-o până acum. Ba mai mult, Ilinca pune această deprindere pe seama profesionalismului, fără a se lăsa descurajată de „judecățile” din exterior.

„Asta înseamnă să fii profesionist! Nu o dată, de mai multe ori am povestit, cu cei care m-au urmărit, despre momentele grele prin care am trecut în viață, și pe care am reușit să le las cumva în spatele cortinei, la ușa studioului.

Tocmai pentru că sunt un profesionist, îmi face plăcere să fiu impecabilă în tot ceea ce înseamnă munca mea!”, a mai completat Ilinca Vandici.

