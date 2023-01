Ilinca Vandici, despre decizia care i-a schimbat viaţa: „A fost o dovadă de curaj, de nebunie…”

Ilinca Vandici nu are nevoie de prea multe prezentări. Are o carieră în televiziune bine cunoscută, este o mamă şi o soţie împlinită, dar cu toate acestea viaţa sa nu a fost întotdeauna roz. Chiar dacă apare mereu cu zâmbetul pe buze în faţa fanilor săi, puţini sunt cei care ştiu ce momente dificile a trăit în urmă cu mai mulţi ani. În cadrul unui interviu recent, frumoasa şatenă şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre momentul care i-a schimbat complet viaţa.

Ilinca Vandici a reuşit de-a lungul timpului să câştige simpatia publicului în primul rând datorită sincerităţii de care a dat mereu dovadă. Vedeta nu s-a ferit să vorbească şi despre momentele mai puţin frumoase din viaţa sa.

Prezentatoarea de la Kanal D s-a zbătut din greu să ajungă unde este astăzi, deşi drumul pe care l-a parcurs nu a fost lipsit de obstacole. Deși nu mulți știau, la vârsta de 18 ani, Ilinca Vandici a plecat de acasă. Și-a dorit să își ia viața în mâini, astfel nu a stat prea mult pe gânduri când a luat această decizie.

Ilinca Vandici, despre decizia care i-a schimbat viaţa

În cadrul unui interviu, vedeta a povestit cum a găsit puterea să facă acest pas, dar şi cum i s-a schimbat viaţa din acel moment.

„La 18 ani am plecat de acasă. M-am mutat singură în București. A fost o dovadă de curaj, de nebunie, de inconștiență, dar a fost drumul meu, calea mea pe care trebuia să vin și mă bucur că am făcut această alegere.

Ulterior, lucrurile care m-au ajutat cel mai mult să mă dezvolt în ultimii ani de zile vin dintr-o depresie pe care am suferit-o, pe care am trăit-o, pe care am simțit-o și care, uite, deși pare la prima vedere ceva rău, s-a transformat în ceva extrem de benefic pentru mine. Am reușit să mă descopăr și mai mult. Am reușit să echilibrez foarte mult toate aspectele vieții mele. Asta cred eu că m-a făcut și mă face în continuare omul care sunt astăzi”, a declarat Ilinca Vandici pentru WOWbiz.ro.