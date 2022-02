Ilinca Vandici, jefuită în aeroportul din Dubai. Vedeta Kanal D a rămas fără toate bijuteriile de valoare

Ilinca Vandici a fost jefuită în vacanța din Dubai. Prezentatoarea de la Kanal D a rămas șocată când a văzut că hoții i-au umblat în bagaje în aeroport.

Totul s-a întâmplat la întoarcerea în țară, iar vedeta TV a rămas fără cele mai de preț bijuterii, unele mai scumpe ca altele, diamante și alte pietre prețioase.

„Inelele le-am lăsat pe noptieră, iar chiar înainte să ieșim din camera de hotel am hotărât să nu le mai pun. Mă gândeam că e zborul lung și că mă vor deranja, așa că le-am așezat în săculețul de bijuterii, apoi în bagaj. Nu mi-a trecut prin minte nicio secundă că s-ar putea întâmpla așa ceva”, a povestit prezentatoarea Kanal D, pentru Click!

Ilinca a spus că a uitat să sigileze bagajele și din această cauză a pierdut cele mai scumpe bijuterii pe care le avea.

„Am ajuns la aeroport, agitație, am uitat să blochez bagajul, nu am mai avut timp să îl sigilez, iar când am ajuns acasă am văzut că șnurul de la săculeț era rupt. Mai aveam alți săculeți mai mari cu bijuterii, dar care nu erau prețioase, erau împrăștiate peste tot, în bagaj”, a mai povestit Ilinca Vandici.

A mai rămas doar cu verigheta

Prezentatoarea a rămas doar cu verigheta de la nuntă și un inel cu safir.

„Inelele nu mai erau. Când am scos fiecare haină din bagaj am mai găsit doar verigheta și un inel cu safir, dintre toate care erau acolo… Astea căzuseră, probabil, în grabă, când au rupt săculețul. Pe cele rămase în săculeț le-au luat…”,a adăugat Ilinca Vandici, dezamăgită.

Sursă foto: arhivă Cancan