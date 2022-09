Ilinca Vandici trage un semnal de alarmă despre falsitatea de pe internet: “Care-i problema dacă am îmbătrânit?”

Când nu apare la „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici își ocupă timpul cu educarea comunității de urmăritori de pe rețelele sociale. Vedeta de la Kanal D se apropie cu pași repezi de borna celor un milion de followeri pe Instagram și, chiar dacă viața prezentatoarei poate părea una aproape de perfecțiune, Ilinca Vandici demontează toate supozițiile. Într-un interviu acordat în exclusivisitate pentru CANCAN.RO, moderatoarea a vorbit despre suișurile și coborâșurile vieții personale, dar și despre cele ale carierei în televiziune.

Ilinca Vandici relatează și un episod cu tâlc de la începuturile în televiziune, la B1 TV, când, invitată la un eveniment monden exclusivist, a fost refuzată de un fotograf la panoul de poze. A fost probabil singurul bărbat care a refuzat-o vreodată pe Ilinca Vandici însă acest lucru nu a descurajat-o pe prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!”, ba din contră.

A muncit pentru a-și atinge scopul de a deveni una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul românesc. Și i-a ieșit.

„Dă-te puțin la o parte…”

CANCAN.RO: Erai foarte tânără când te-ai lansat și vreau să te întreb dacă te-ai simțit vreodată intrusă în domeniul în care activezi?!

Ilinca Vandici: Asta nu s-a întâmplat, pentru că am știut dintotdeauna ce îmi doresc, sunt o tipă foarte puternică, sunt un om care a muncit enorm, pentru că am avut un țel, am avut un scop, am avut un vis și am vrut să fac tot ce pot eu mai bine în demersul acesta. A fost un moment, cred că lucram de vreo trei luni în televiziune și am fost invitată la un eveniment monden, dar genul acela de eveniment monden cu ușile închise, la care aveau acces doar vedetele de top.

Cu Livia Dilă eram, colega mea din B1 TV de la momentul respectiv. Și țin minte că Livia m-a întrebat: „Vrei să mergi cu mine la eveniment?”. Eu cu moda de mică, se pupa perfect, deci m-am dus. Și acum, panoul cu poze. Și-a făcut Livia poze și Livia mi-a făcut semn să facem poze împreună. Și m-am dus și eu să fac poză cu Livia. Și fotografii au făcut o poză, două, după care mi-au făcut semn: „Dă-te puțin la o parte, că vrem să facem poză cu Livia!”…

CANCAN.RO: Nu te-a descurajat?

Ilinca Vandici: Aici e cheia, dacă vrei. Ăla a fost momentul în care am zis: „O să muncesc atât de mult, o să fac atât de bine meseria pe care mi-am ales-o, încât peste un an, doi sau cinci, vor vrea ei ca eu să stau să facă poze cu mine și poate atunci aleg eu dacă mai fac poze sau nu!”. Ca adolescent, asta am gândit la momentul respectiv și mi se pare că am reușit asta!

„Care-i problema dacă am îmbătrânit…”

CANCAN.RO: Vorbeai despre „posing” și despre faptul că îți place să faci poze, ți se pare că oamenii „pozează” în ceva ce nu sunt?

Ilinca Vandici: Asta este viața falsă pe care o expunem, sau o expun, sau unii aleg să o expună. Și da, mi se pare că e o reală problemă, asta încerc să fac și în cadrul proiectului „Te ascult”, să vedem viața reală, exact așa cum este ea, cu problemele ei.

Vorbeam cu cineva la un moment dat și îmi spunea că rata adolescenților din întreaga lume care se sinucid din cauza faptului că văd un anumit stil de viață pe rețelele de socializare, nu ajung la el și atunci intră în depresie și ajung la sinucidere, este foarte mare.

Tocmai de aceea militez și îmi doresc din suflet să am cât mai mulți oameni în jurul meu care să se arate exact așa cum sunt ei! Care-i problema dacă am îmbătrânit, care-i problema dacă am un rid sau două sau cinci? Care-i problema dacă am 40 de ani, care-i problema dacă sunt obosită, care-i problema dacă plâng? Care-i problema dacă sufăr, dacă-s tristă? Lucrurile astea normale nu mai sunt normale!

