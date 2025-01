Ilona Brezoianu a cedat! A făcut o criză de nervi în bucătărie

Începutul de an este cum nu se putea mai rău pentru Ilona Brezoianu. Actrița se chinuie de câteva zile cu o răceală agresivă, iar de curând a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare. A cedat și a făcut o criză de nervi în timpul unei activități casnice banale. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Primele zile din acest an au fost presărate cu multe situații neplăcute pentru Ilona Brezoianu. Actrița încearcă să țină piept unei răceli serioase, motiv pentru care și-a luat o pauză de la treburile cotidiene și s-a refugiat – pentru câteva zile – în confortul propriului cămin. Activă pe social-media, aceasta le-a povestit fanilor din comunitatea sa o întâmplarea care a adus-o la capătul răbdării. Ilona Brezoianu i-a dat replica lui Dan Negru după ce a criticat audiențele Revelionului de la Antena 1: „Monștri sacri”

În stilul său caracteristic, când are ocazia, Ilona Breozianu le povestește fanilor de pe social media despre unele întâmplări haioase sau mai puțin haioase din viața sa. Așa s-a întâmplat recent, când una dintre pățanii a dus-o pe actriță în pragul ”disperării”. Chiar dacă este mereu activă și împarte oamenilor din momentele ei profesionale pe rețelele de socializare, când vine vorba de viața profesională, Ilona este destul de rezervată și are grijă la mesajele pe care vrea să le transmită publicului.

Recent, țintuită în casă – din cauza unei răceli agresive, Ilona Breozoianu a povestit cum a încercat să își încălzească un bol cu supă, însă totul s-a transformat într-un dezastru. A căzut de pe scaun, s-a lovit la picior, moment în care actrița a cedat nervos. În cadrul unei postări pe Instagram, coprezentatoarea de la Antena 1 i-a luat pe toți prin surprindere cu stilul său haios de a descrie chiar și o întâmplare nefericită. Cum și-a întâlnit Ilona Brezoianu soțul! Cei doi au planuri mari de viitor și vor să treacă la pasul următor: „Nu e o poveste tristă”

”Mă doare capu`, am vrut să-mi încălzesc supa, m-am urcat pe un scaun că e cuptoru`sus, am căzut cu tot cu supă și cu scaun, m-am lovit la picior, am supă în tot livingu`, am cedat nervos”, a scris Ilona Brezoianu pe Instagram.