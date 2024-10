Cum și-a întâlnit Ilona Brezoianu soțul! Cei doi au planuri mari de viitor și vor să treacă la pasul următor: „Nu e o poveste tristă”

De o bună perioadă de timp, Ilona Brezoianu trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Andrei este bărbatul care a reușit să o facă fericită, iar cei doi au făcut nunta în urmă cu doar câteva luni. Despre soțul actriței nu se știu prea multe, căci acesta se ține departe de lumina reflectoarelor. Recent, vedeta a oferit mai multe detalii despre bărbatul din viața ei și a povestit cum s-au cunoscut.

În luna iulie a acestui an, Ilona Brezoianu lua pe toată lumea prin surprindere și ajungea în fața altarului. Actrița și partenerul ei au făcut nunta, jurându-și iubire eternă. Cei doi și-au unite destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar prietenii apropiați. Acum, vedeta a vorbit despre bărbatul ce o face fericită și a dezvălui cum a început povestea de iubire dintre ei.

(CITEȘTE ȘI: Ilona Brezoianu, o mireasă atipică! Ce accesoriu personalizat a purtat sub rochie. FOTO)

Așa cum spuneam, de ceva timp, Ilona Brezoianu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei, soțul său. Bărbatul este monitor de schi și preferă să stea departe de atenția publică, așa că aparițiile sale sunt extrem de rare. Între actriță și partenerul ei nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, dar în timp sentimentele lor au evoluat frumos și au ajuns la concluzia ca le este mai bine împreună.

O pasiune comună i-a adus pe Ilona Brezoianu și soțul ei unul lângă altul. Se pare că aceștia s-au cunoscut pentru prima dată la școala de motociclete, însă deși s-au plăcut de atunci a mai fost nevoie de ceva timp pentru a ajunge împreună. Recent, actrița a dezvăluit că abia după un an de la prima întâlnire au ieșit la o cafea, iar de acolo lucrurile au început să evolueze între ei.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete.E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.