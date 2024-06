Ilona Brezoianu a dat primele detalii despre nuntă, la scurt timp de la cununia civilă. Cum va arăta ziua cea mare pentru actriță

Ilona Brezoianu și iubitul ei au făcut pasul cel mare, la sfârșitul săptămânii trecute! Actrița și Andrei Alexandru au avut cununia civilă și au sărbătorit alături de cei dragi. Vedeta a vorbit despre nuntă, despre care a mărturisit că va fi o petrecere restrânsă. Vrea să aibă alături doar familia și prietenii apropiați în cea mai importantă zi din viața ei. Ce planuri și-au făcut pentru marele eveniment?

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru au făcut cununia civilă, sâmbătă, iar alături le-au fost familia și prietenii apropiați. Au sărbătorit într-un cadru restrâns, alături de cei dragi, însă n-au fost mai mulți de 20 de oameni prezenți.

Ceremonia a fost una intimă, ferită de ochii curioșilor, iar la fel va fi și nunta. Actrița își dorește să aibă parte de o nuntă mică și să fie înconjurată de maxim 50 de persoane. Nu vrea un eveniment mare, ci unul restrâns.

Cât despre cununia civilă, vedeta de la Antena 1 a mărturisit că a programat-o în urmă cu o lună, iar totul s-a petrecut rapid. Când ziua cea mare a venit, Ilona și Andrei Alexandru aveau totul pregătit.

„Nu a durat mult să organizăm. A fost ceva extrem de restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni și cam atât, adică nu a fost o mare desfășurare de forțe. Am mers după la un restaurant și cam asta a fost tot.(…) Am stabilit din timp, cam de o lună de zile am pus ceremonia asta pentru că nu poți să stabilești spontan. Când am stabilit data a fost acum o lună, ca să găsim un loc care să ne avantajeze. Erau toate programările de dimineață, și noi am vrut un pic mai târziu, și atunci nu a fost așa ceva nu știu planificat cu mult timp înainte. Aveam de gând să facem asta, dar nu știam exact când”, a dezvăluit Ilona Brezoianu, la Antena Stars.