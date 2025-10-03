Acasă » Știri » Iluzie optică virală | Te consideri un geniu? Spune-ne ce cuvânt vezi în această imagine!

03/10/2025
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare iluzie optică

Ești gata să îți pui la încercare atenția la detalii? Ia-ți pălăria de detectiv și pregătește-te pentru un joc al observației care îți va testa ochii la maximum! Imaginea prezentată este o iluzie optică ingenios concepută, ce seamănă cu un model de tablă de șah alb-negru, însă distorsionat astfel încât să creeze senzația unui tunel 3D. Privind mai atent, pătratele par să se curbeze și să te atragă spre centru, dând impresia unui vortex în mișcare, deși totul este static.

Această iluzie mizează pe distorsiuni geometrice și contraste puternice, păcălind creierul să interpreteze greșit profunzimea și perspectiva. În realitate, este doar un joc vizual menit să îți testeze percepția. Sarcina ta este să găsești cuvântul ascuns în interiorul acestui tunel hipnotic, folosindu-ți concentrarea și atenția la detalii.

Dacă ai privirea ageră și reușești să te concentrezi, vei descoperi că între formele albe și negre se conturează litere. Cuvântul secret ascuns în acest tunel 3D este „Google”. Ai reușit să îl identifici rapid? Dacă da, atunci înseamnă că simțul tău vizual și capacitatea de observație sunt cu adevărat deosebite.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

