Imagine de colecție cu Victor Pițurcă și soția lui. Maria Pițurcă arată exemplar

Despre Victor Pițurcă se pot spune multe, însă puțini știu detalii legate de femeia cu care este căsătorit de peste 30 de ani. Maria Pițurcă este partenera care a trecut peste orice la brațul fostului antrenor al echipe naționale.

Victor Pițurcă (66 de ani) nu avut o viață tocmai liniștită din punct de vedere amoros. Timp de 16 ani, Vica Blochina a avut o relaţie ascunsă cu fostul antrenor al echipei naționale, deși acesta era deja căsătorit.

Ei bine, în tot acest timp, Maria Pițurcă (62 de ani) a rămas în umbră, familia fostului selecționez fiind un subiect tabu în spațiul public.

Trecând peste toate infidelitățile soțului, doamna Pițurcă a rămas ancorată în realitate și nu a lăsat pe nimeni și nimic să-i distrugă familia. Victor și Maria Pițurcă au împreună doi copii: Claudia și Alexandru, fost fotbalist, cel care a dus-o în fața altarului pe Cristina Ich.

Vika Blochina: ”Am făcut copilul după 16 ani de relație”

Vica Blochina a fost amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani, iar din iubirea pe care şi-au purtat-o cei doi s-a născut Edan, care în prezent are 15 ani. Deși spera să primească sprijinul celui pe care îl iubea, Vica a trecut prin momente grele, singură, fără sprijinul nimănui:

“Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”, a dezvăluit Vica Blochina, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.

