Imagine RARĂ cu Cristi Borcea și cei 9 copii făcuți cu 4 femei diferite. I-a adunat pe toți și au ieșit la masă!

Cristi Borcea, fostul proprietar al clubului Dinamo București, a reușit recent să își reunească întreaga familie, într-un moment rar și prețios, alături de cei 9 copii ai săi. Milionarul român, acum în vârstă de 54 de ani, are moștenitori din relațiile cu patru femei diferite, iar fotografia cu toți copiii săi a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Fotografia care a captat atenția publicului a fost postată pe Instagram de Valentina Pelinel, cea de-a treia soție a lui Cristi Borcea. În imagine, familia extinsă se adună la o cină, iar zâmbetele și bucuria sunt evidente.

„O mare familie, suntem binecuvântați”, a fost mesajul scris de Valentina Pelinel în descrierea imaginii, subliniind armonia și unitatea familiei lor.

Postarea a adunat rapid sute de aprecieri și comentarii, mulți urmăritori lăudând familia numeroasă a lui Cristi Borcea.

„Bogăție!”, a comentat un fan, referindu-se atât la prosperitatea materială, cât și la cea familială a fostului patron al lui Dinamo.

Cristi Borcea are 9 copii cu patru femei diferite

Într-un interviu anterior pentru ciao.ro, Valentina Pelinel a discutat despre dinamica familiei și despre cum reușesc să mențină un echilibru între momentele petrecute împreună ca familie și timpul dedicat relației de cuplu.

„Ne simțim excelent alături de copii în vacanțe, mai ales că avem o familie numeroasă, însă ne plac și vacanțele în care avem parte de intimitate și experiențe doar noi doi. Echilibrul este cheia succesului”, a dezvăluit Valentina Pelinel.

În prezent, familia Borcea se relaxează într-o vacanță în Grecia, alături de copiii lor: Milan, gemenele Indira și Rania, și ceilalți copii din relațiile anterioare ale lui Cristi. Cei trei frați din America petrec două luni în fiecare vară alături de ei, întărind legăturile familiale.

Cristi Borcea are în total 9 copii din relațiile sale cu patru femei diferite. Cu Valentina Pelinel, cea de-a treia soție, are trei copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Din căsătoria cu prima sa soție, Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo. În plus, mai are trei copii din relații anterioare, completând tabloul unei familii extinse și complexe.

