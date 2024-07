A luat-o pe Valentina Pelinel de mână și… Cristi Borcea nu se poate despărți de hotelul pe care l-a vândut cu nouă milioane de euro!

După ce a scos-o din schemă pe Mihaela Borcea, Cristi Borcea și-a vândut hotelul de pe litoral. Chiar dacă suma tranzacției a fost de peste 9 milioane de euro, soția fostului boss dinamovist recunoaște în exclusivitate pentru CANCAN.RO că au și ceva regrete după ce au renunțat la „perla” de pe litoral. Mai mult, Borcea s-a întors la „locul faptei”. Acesta se află la hotelul ce i-a aparținut nu demult, împreună cu familia dar și cu ceilalți trei copii din căsătoria cu Alina Vidican.

Cristi Borcea și-a vândut hotelul deținut pe litoral, dar cu toate acestea, fostul boss dinamovist nu se poate despărți așa de ușor de locația ce-i era casă multe zile în sezonul estival.

El se află în aceste zile, împreună cu Valentina Pelinel și cei trei copii ai lor în resortul din Olimp, precum și cu frații vitregi ai micuților. Mai precis, cu fiul și fiicele pe care Borcea îi are cu fosta soție, Alina Vidican. Cei trei locuiesc în Statele Unite dar, ca-n fiecare an, vin să petreacă două luni de vară în România.

„Hotelul nu mai este al nostru. Dar ne simțim la fel de bine. Acum suntem aici, în resort, cu toți cei șase copii. Vom mai sta câteva zile”, a mărturisit Valentina Pelinel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Motivul pentru care Borcea a vândut hotelul

Soția fostului șef de la Dinamo nu ne-a ascuns motivul pentru care soțul său a decis să-și vândă „perla” de pe litoral, precum și faptul că nu lipsesc regretele.

„Ne pare rău, dar nu mai aveam timp să ne ocupăm de el”, a a adăugat Valentina Pelinel.

În prezent, familia Borcea mai deține un singur hotel, dar nu pe litoral.

„Mai avem doar hotelul din Timișoara”, ne-a mai spus soția lui Cristi Borcea.

„Stresul a atins cote maxime”

În același timp, Mihaela Borcea, cea care s-a ocupat ani buni de hotelul din Olimp, pe care l-a transformat într-o adevărată bijuterie, ne-a mărturisit că pentru ea a început o nouă viață, după ce fostul soț a renunțat la aeastă afacere:

„Am slăbit deja vreo zece kilograme. În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres. Anul acesta e o nouă Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat. Până acum, stresul a atins cote maxime.

Am satisfacția că am lăsat ceva în urmă. Era o groapă când l-am luat, nu era nimeni în zonă. Acum e pe mâini bune și am încredere că cei care se ocupă acum de el vor face lucruri foarte frumoase. Un resort adevărat. Și noi, în fiecare an investeam”.

