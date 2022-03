Imaginea cu Alexandra Stan care a pus pe jar internetul. A fost criticată dur: ”Ferească Dumnezeu, unde nu-i cap, vai de picioare”

Alexandra Stan a încărcat pe rețelele de socializare o imagine extrem de sexy. Nu este prima oară când artista lasă la vedere mai mult decât ar fi trebuit pe internet. Fosta concurentă de la ”Survivor” a fost extrem de lăudată pentru silueta și postura ei, însă au existat și „cârcotași” care au criticat-o dur.

Pe rețelele de socializare, Alexandra Stan a încărcat o imagine extrem de sexy care a pus pe jar internetul. Cântăreața pare extrem de relaxată, pe canapea, însă un detaliu le-a atras atenția utilizatorilor platformei Instagram: artista purta doar un hanorac! Evident, comentariile au curs la postarea Alexandrei Stan.

”Ce frumusețe ești, ce corp frumos!!!❤️❤️❤️”, ”Te iubesc rău! ❤️”, ”Ești superbă, iar cine te vede goală e super norocos…”, ”Sexy 😍”, ”Ești superbă!😘😘😘”, ”Te iubesc ❤️❤️ pentru că ești tu și nu te ascunzi după perdea cum o fac multe alte persoane publice de la noi ❤️❤️”, au spus unii dintre utilizatori.

Însă, au existat și internauți care au criticat-o pe artistă pentru imaginea pe care a postat-o pe rețelele de socializare: ”Vezi că ai uitat să îți iei chiloți pe tine:)”, ”Poză de onlyfans…penibilă!”, ”Pune niște pantaloni pe tine că răcești🤗”, ”Nu-ți face cinste atât de multă vulgaritate și obscenitate”, ”Nu ești cuminte deloc”, ”Bucăți de carne ați devenit unele”, ”Ești o nebună”, ”Ești horror”, ”Nu ești sănătoasă”, ”Suferi de lipsă atenție”, ”Penibilă”, Pentru poza asta primești unfollow”, ”Ferească Dumnezeu, unde nu-i cap, vai de picioare”.

Alexandra Stan, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a vorbit în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, pentru a combate răspândirea virusului, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii, mai ales în mediul online. A fost chiar la un pas să semneze un contract cu platforma OnlyFans, un site unde utilizatorii plătesc un abonament pentru a vedea conținut destinat adulților.

”Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

Sursă foto: Instagram Alexandra Stan, captură video Youtube