Imaginea cu Dan Negru și Delia a dat startul unei adevărate nebunii. Puțină lume i-a mai văzut așa

Dan Negru se numără printre cei mai cunoscuți oameni de televiziune de la noi din țară. Prezentatorul se bucură de un real succes pe micile ecrane, după ani întregi de muncă și o carieră la care mulți doar visează. Nici la capitolul rețele de socializare, moderatorul nu stă rău deloc. Postările lui sunt apreciate și comentate de o mulțime de români. La fel s-a întâmplat și acum, când omul de televiziune a publicat o fotografie din tinerețe cu el, Delia și Ștefan Bănică!

Dan Negru i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a publicat pe Facebook o fotografie din tinerețe cu el și Delia, dar și una cu el și Ștefan Bănică. Postarea făcută de prezentatorul TV a venit într-un anumit context, legat de succesul pe micile ecrane atunci când vine vorba de vârsta înaintată. Dan Negru este de părere că bătrânețea pentru prezentatorii de la noi începe de la 30 de ani. Cu greu mai au apoi succes pe sticlă și foarte puțini dintre cei care înaintează în vârstă mai ajung la pupitrul știrilor. Vedeta TV a făcut o comparație între televiziune de la noi și cea de peste hotare. Postarea lui a stârnit o mulțime de reacții, multe dintre ele venind din partea unor persoane publice.

Chiar și așa, internauții s-au bucurat să-l vadă pe moderator și pe cei doi artiști, cum arătau în urmă cu circa 20 de ani. „Eu, Ștefan Bănică, Andreea Esca la 50 suntem bătrâni. Smiley sau Delia la 40 sunt si ei…Pentru că la noi bătrânețea începe la vreo 30 de ani! Larry King devenea celebru la 54! Avea vreo șansă la noi ? Televiziunile din România n-au niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani deși in lumea civilizată știrile sunt prezentate de jurnaliști de peste 50-60 de ani pentru că ei au experiență și credibilitate. Giani Morandi a prezentat anul ăsta San Remo la 78 de ani. La noi, varsta lui Gica Petrescu era subiect de bancuri!

„Ole, Ole, ieși afară moșule” erau scandările împotriva Regelui Mihai in anii ’90. Regele avea atunci 70 de ani.

Regina Angliei a murit la 96 și vârsta îi era un privilegiu. La noi, după 60 de ani nu mai poți să accesezi niciun credit indiferent de venituri sau de avere. Băncile te consideră mort!Discriminarea de vârstă există in România. N-o spune nimeni! E o molimă care atacă generație după generație și noi toți tăcem. România știe cel mai bine să transforme vârsta în regrete”, este mesajul postat de Dan Negru, pe Facebook.

Postarea lui a stârnit o mulțime de reacții

Mai mulți internauți, dar și oameni de televiziune au ținut să-i dea dreptate lui Dan Negru. „Negrule, singurul om din piața asta meschină sărit de 60 care (mai și) citește știri pe post e Niels Schnecker. și, parcă pentru a-ți întări scrisele, el vine din altă industrie, e cumva adoptat în geamul sticlei”, i-a scris Victor Ciutacu.

„La companiile aeriene din Marea Britanie, stewardesele sunt peste 55 de ani, la supermarket, la case la fel, cât și în alte sectoare. Oamenii pot lucra până ies la pensie și pot găsi un job chiar și dacă au 60 de ani”, a scris un internaut.

„Din păcate această nație așa a fost, este și va fi. La noi cu cât ești mai prost, vulgar, mizerabil, furăcios… cu atât ești mai promovat și „ovaționat de fani” Dacă „îndrăznești” să fii posesor de neuroni ești anihilat de șarlatanii nației. LAȘITATEA nu ne „lasă” să facem curat.Avem ceea ce merităm!”, este un alt comentariu.