Imaginea emoționantă cu Oana și Viorel Lis, de pe patul de spital: ”La bine și la greu”

Oana și Viorel Lis s-au infectat, recent, cu noul coronavirus. În data de 12 noiembrie, seara, cei doi soți au ajuns la Instititutul ”Matei Balș” din Capitală, după ce au acuzat stări de rău. Astăzi, soția fostului edil al Capitalei a postat o imagine emoționantă în timp ce se țin de mână, pe patul de spital.

Oana și Viorel Lis au acuzat stări de rău, după ce au fost confirmați pozitivi la noul coronavirus. Fostul edil al Capitalei și soția lui au ajuns la Institutul „Matei Balș” din București în data de 12 noiembrie, seara. În cadrul unei intervenții la Antena Stars, Oana Lis a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei. În urmă cu câteva zile, blondina a mărturisit că soțul ei s-a internat primul, apoi a reușit să găsească și ea loc în salon, alături de el. Așa cum spune și Oana Lis, fie că este de rău sau de bine, sunt împreună, unul lângă celălalt.

”Împreună. La bine și la greu. Cum am stabilit. Noi doi. Pardon, noi trei, noi doi și covidul!😉”, este mesajul postat de Oana Lis pe rețelele de socializare. Postarea a primit o mulțime de reacții din partea urmăritorilor.

Ce spunea Viorel Lis, după ce a fost confirmat cu COVID-19

Viorel Lis spunea, zilele trecute, de pe patul de spital, că nu se simte deloc bine.

”Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, spunea soțul Oanei Lis.

Și Oana Lis a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei, în urmă cu câteva zile: ”Viorel are mai multe riscuri, i-a crescut diabetul, mai multe. Stă cu oxigen la salon, suntem împreună în același salon pentru ca eu am si grija cu el deoarece are probleme cu picioarele. Cum am zis, important e ca am descoperit la timp. Dacă eram bine nu veneam la spital. El s-a internat primul, la început nu erau locuri pentru mine”.

Sursă foto: Captură Instagram / Arhivă Cancan