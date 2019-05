Imagini cu Anamaria Prodan în luxul de la business class! Sexy-impresara a plecat cu avionul la Dubai

Îi place, fără îndoială, luxul, luxul exagerat și nu ascunde asta! Anamaria Prodan a plecat, de curând, la Dubai, dar a făcut-o în stil mare. A ales o selectă companie aeriană și a călătorit la business class.

Imaginile din aeronava cu destinația Dubai, în care este mai mult decât evident că Anamaria Prodan a fost tratată regește în avion, au apărut pe pagina sa de socializare, spre invidia unor așa-zise dive din showbiz. Agenta a călătorit alături de fiul ei, Reghe jr., la business class și a avut parte de toate condițiile, pat din piele, plasmă și minibar.

Rochie îndrăzneață la petrecere

Invitată la petrecerea revistei Viva!, Anamaria Prodan a știut să aleagă o ținută pe care să nu o uite nimeni prea ușor! Vorbim despre o rochie lungă, transparentă, cu vedere la un corp foarte bine lucrat!

Anamaria Prodan a luat parte, miercuri seara, la petrecerea VIVA!, unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului, astfel că și apariția ei a fost una incredibil de spectaculoasă… și comentată!

Ea a reușit să-i surprindă pe toți cu o rochie lungă, transparentă, cu mici detalii, însă prin care se vedea lenjeria intimă, dar mai ales un corp aproape perfect. Și asta pentru că sexy impresara a reușit să slăbească foarte mult în ultima perioadă.

Chiar dacă au fost mulți internauți care au găsit poate prea exagerată ținuta, cele mai multe dintre comentarii au apreciat curajul ei, dar și rochia, care a fost spectaculoasă!

”Imi place rochia f mult,arati super bine,as fi pus alti cercei si as fi lasat parul pe spate sa acopere fundul. Dar chiar si asa arati f bn pt eveniment/ Esti mai tare ca una de 20….💆‍♂️😈/ Data viitoare baga și 2-3 leduri pe sub aia, sa moara ăștia de ciuda 😂😂 bai lăsați ma femeia ați înnebunit de tot ????? Pai KIM Kardashian când ne arată b….e alea pline de silicon și celulita, acolo dati Like !!!! Susțineți ma și o românca/ Un corp lucrat, o tinuta asumata, o femeie de succes! Nu vad nicio problema aici! Felicitari, Anamaria!”, sunt câteva dintre mesajele primite de Ana.