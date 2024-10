Imagini cu Dacia Bigster, cel mai mare și mai scump model. Ce opțiuni are

Dacia a lansat pe piață o nouă mașină! Este cel mai scump model din istoria mărcii și este denumit „fratele mai mare” al lui Duster. Bigster vine la pachet cu motorizări noi, cu mult spațiu la interior și opțiuni pe care nu le vezi la orice autoturism. Acest model a fost prezentat drept concept în anul 2021 și urmează să ajungă la clienți anul următor.

A apărut noul model de SUV produs de Dacia la Mioveni. Este vorba despre Bigster, „fratele mai mare” al lui Duster. Este cu 23 de cm mai lung decât Duster 3, are motorizări noi, opțiuni noi și mai mult spațiu în interior. Este un SUV de clasa C, care va ajunge la clienți începând din 2025. Încă din 2021, experții de la Dacia au gândit acest model, iar recent l-au prezentat oficial. Compania nu a dat detalii exacte despre costul unei astfel de mașini, însă prețurile ar porni de la circa 25.000 de euro și ar trece de 30.000 de euro la variantele hibride, care au dotări maxime, scrie hotnews.ro

Dacia îi anunță pe cei interesați că acest nou model are un spațiu interior mult mai mare față de alte modele. Dacia Bigster are 4,57 m lungime, fiind o mașină mare. Duster are 4,34 m lungime, Logan are 4,39 m, Sandero are 4,10 m, iar Jogger are 4,55 m lungime.

„Dacia intră în segmentul C-SUV cu o strategie de produs bine elaborată. Astfel, în viitor, lui Bigster i se vor alătura alte două modele”, au transmis reprezentanții Dacia, într-un comunicat.

Cu ce opțiuni vine la pachet modelul Bigster

Dacia a prezentat acest model ca fiind unul „robust”, perfect pentru deplasările profesionale ale clienților sau pentru plimbările în familie. Este un model potrivit pentru o familie cu copii, căci spațiul din interior este mare față de alte modele. Are un ecran central tactil de 10,1 inci, disponibil pe toate nivelele de echipare Bigster.

În funcție de modelul de echipare ales de client, Bigster propune trei tipuri de consolă centrală în ceea ce privește locurile din față: joasă, intermediară sau o consolă înaltă integrând o cotieră (cu compartiment frigorific), un încărcător cu inducție și un spațiu de depozitare mare. Ultimul model de consolă ar fi o premieră pentru un model de mașină Dacia.

„Senzația de robustețe este accentuată de aspectul masiv și de verticalitatea părții frontale, caracteristică modelelor SUV. Partea din față este totodată fidelă designului Dacia, cu o grilă lată, de culoare negru lucios, având în centru sigla „Dacia link”. Capota orizontală, sculptată, a fost proiectată pentru a oferi șoferului o vedere cât mai bună asupra șoselei. Stilul modelului Bigster vizează esențialul, fără a uita aspectul « cool » care face parte din valorile mărcii și din așteptările clienților segmentului C-SUV”, se arată în descrierea făcută de Dacia.

Există și alte opțiuni pe mașină, la alegere: scaune cu susținere laterală, izolație fonică optimizată, sistem de aer condiționat cu două zone pentru locurile din față și cu aeratoare separate pentru locurile din spate, plafon panoramic cu trapă, scaun pentru șofer cu reglaje electrice, echipament multimedia cu 6 difuzoare.