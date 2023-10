Imagini cutremurătoare cu Elena Cârstea, la 8 luni după ce a suferit un AVC. S-a îngrășat mult și a ajuns să facă asta pentru bani!

Elena Cârstea și-a revenit ca printr-un miracol, după ce a stat internată peste două săptămâni, la terapie intensivă, într-un spital din America. La opt luni de la cumpăna prin care a trecut, artista a rămas cu ceva urmări și este nevoită să meargă săptămânal, la recuperare. Ea se confruntă acum și cu problema kilogramelor în plus după ce, toată viața a încercat să mânânce cât mai puțin, pentru a nu se îngrășa, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Altfel, dat fiind faptul că afecțiunea care a doborât-o nu i-a mai permis să meagă la job, artista s-a reinventat și a intrat într-o altă afacere.

Elena Cârstea, una dintre cele mai bune voci autohtone a generației sale, a fost la un pas de moarte, la începutul acestui an, după ce a suferit un AVC și mai multe pneumonii. Fosta artistă, stabilită în America, a stat în spital, la Urgențe, peste două săptămâni și urmează, și-n prezent, un program de recuperare.

Dat fiind faptul că aceasta nu a mai fost la fel de activă, ea se confruntă în prezent și cu problema kilogramelor în plus.

„Toată viața am mâncat puțin, ca să nu mă îngraș. Acum zici că-s o minge rotundă, Elenuța bulinuța. E îngrozitor. Merg în continuare la recuperare, la piscină, cam de trei ori pe săptămână. Pentru că altfel nu se poate”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(Citește și: PRIMELE DECLARAȚII ALE ELENEI CÂRSTEA, DUPĂ CE A SUFERIT UN ACCIDENT VASCULAR MASIV! “DACĂ ERAM ÎN ROMÂNIA, MUREAM”)

În ce afacere inedită a intrat artista

În același timp, întrucât afecțiunea care a doborât-o nu i-a mai permis să meargă la job, ea lucrând la o agenție imobiliară, artista s-a reinventat. Mare iubitoare de animale, casa sa din America fiind populată de mai mulți câini de rasă și pisici, ea a intrat în afaceri cu persane, care i-au adus un venit de 10.000 de dolari în doar câteva luni.

„Am vândut deja cinci pui, din cei 9 pe care-i am. Unul îl dau cu 2000 de dolari, deși se vând și mai scump. Îi dau de când sunt mici, ca să nu mă atașez prea tare de ei”, ne-a mai spus aceasta.

(Vezi și: ELENA CÂRSTEA A SUFERIT UN AVC! MOMENTE DRAMATICE PENTRU CELEBRA SOLISTĂ: „NICI DOCTORII NU ȘTIU”)

A dat 4000 de euro pentru o pisică persană

O parte din banii primiți, ea i-a investit într-o altă persană, cumpărată din Bulgaria. Elena a plătit nu mai puțin de 4000 de euro pentru aceasta, pentru a participa cu ea la un concurs internațional, ce va avea loc în luna noiembrie în America, alături de o altă persană, Misty, care-i aparține.

„Am fost solicitată să merg cu Misty la concursul internațional, ce va avea loc în luna noiembrie, la Palm Beach. Am mai cumpărat și o altă persană, dar din Bulgaria, pentru că în România nu am găsit. Am plătit deja cam 4000 de euro, acum trebuie să găsesc cea mai bună soluție privind transportul său în America. Pentru a putea participa la concurs, pisica nu trebuie să fie sterilizată”, a completat artista.

„Râd cu lacrimi când soțul meu vorbește românește”

Altfel, Elena Cârstea și-ar dori ca în această lună să poată ajunge în țara sa natală. Ea a fost invitată să și cânte, ceea ce așteaptă cu nerăbdare:

„Mi-e dor să vin să vorbesc românește, aici n-am cu cine vorbi. Soțul meu încearcă să vorbească și românește, dar râd cu lacrimi. Pronunță aiurea cuvintele. Dacă reușesc să ajung în țară, voi fi prezentă la câteva emisiuni, la care am fost nvitată, dar și voi cânta”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.