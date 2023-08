Necazurile se țin lanț de Elena Cârstea. La 6 luni de la atacul cerebral masiv, artista își strigă durerea: „De abia pot să merg, soțului îi e frică să nu...”

La mai bine de jumătate de an de când s-a aflat la un pas de moarte, Elena Cârstea este în continuare, dependentă de baston. Fosta artistă, stabilită în America, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că și acum întâmpină dificultăți la mers și obosește foarte repede. Motiv pentru care a renunțat la orice fel de concediu și iese foarte rar din casă, doar la insistențele soțului său.

La începutul acestui an, Elena Cârstea a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC și mai multe pneumonii. Fosta artistă, stabilită în America, a stat în spital, la Urgențe, peste două săptămâni și urmează, și-n prezent, un program de recuperare.

Aceasta a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că a rămas cu dificultăți în ceea ce privește delasarea, motiv pentru care are deja nu mai puțin de trei bastoane, cu cristale Swarovwsky, în trei nuanțe, pe care le asortează la hainele cu care se îmbracă.

„Tot cu bastonul cu cristale ma deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Sunt limitată”

Fosta artistă nu ne-a ascuns nici faptul că nu mai poate avea viața normală, dinainte de AVC. A renunțat să plece în vreun concediu, abia iese din casă, și asta la insistențele soțului, iar sămbătă va fi prima zi în care se întoarce la job, ea lucrând la o Agenție Imobiliară, în America.

„Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta.

Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș. Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună.

Aici e foarte cald. Nu poți sta afară, sunt 45 de grade. Eu nu am voie la soare…Iar la piscină, când merg la recuperare, stau cu pălărioara pe cap”, ne-a mai spus aceasta.

„Vreau să mai trăiesc”

De când a trecut pe lângă moarte, Elena Cârstea a renunțat la fumat, un viciu pe care-l avea de zeci de ani:

„Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc…Iar fără țigare, nici cafeaua nu mai are același gust… Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa”

