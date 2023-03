Elena Cârstea a suferit un AVC! Momente dramatice pentru celebra solistă: „Nici doctorii nu știu”

Elena Cârstea a trecut prin clipe de groază! Cântăreața a suferit un AVC (accident vascular cerebral) și a avut nevoie de spitalizare timp de 2 săptămâni. Acum, artista se află sub tratament pentru pneumonie.

Cântăreața a împlinit recent, vârsta de 61 de ani, iar în loc să se bucure de celebrarea zilei de nașteri, Elena Cârstea a trecut printr-o mare cumpănă. Artista a suferit un accident vascular cerebral și a fost nevoie urgentă de spitalizare. Timp de două săptămâni, Elena Cârstea a stat sub observație medicală, iar perioada a fost încărcată cu multă suferință. Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, artista s-a îmbolnăvit grav și de pneumonie.

În cadrul emisiunii „Exclusiv VIP by Cristi Brancu”, artista a vorbit despre starea sa de sănătate din prezent.

Elena Cârstea: „Se rezolvă încet și sigur”

Cântăreața susține că imediat după ce a revenit din spital, după acel AVC, s-a îmbolnăvit de pneumonie. Perioada prin care a trecut și prin care trece, în continuare, este una grea, însă sunt semne de îmbunătățire a stării sale de sănătate.

”Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Dar s-a rezolvat. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână, două. Și tot s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă.

Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Acum sunt bine, m-am lăsat de fumat, sunt tare mândră de mine.

Cele două diagnostice nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate”, a declarat Elena Cârstea, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP by Cristi Brancu”.

(CITEȘTE ȘI: Elena Cârstea, mesaj dur după prestația interpretei Roxen la Eurovision : ”Nu poți să trimiți un om nepregătit”)

Cântăreața susține că a stat în perfuzii și aparate, însă, în prezent merge la tratamente pe bază de înot și gimnastică, iar semnele de îmbunătățire ale stării sale de sănătate sunt vizibile.

“Am stat pe perfuzii, am stat pe aparate. Acum merg la piscină, pentru gimnastică în apă și înot. O să-mi revin complet. Trebuie doar să am grijă la anumite lucruri”, a mai completat aceasta.