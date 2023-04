După ce s-a aflat la un pas de moarte, Elena Cârstea este dărâmată. Ea și-a pierdut, recent, cățelușa pe care o iubea enorm. Și, pentru a suplini cât de cât lipsa animăluțului, fosta artistă a adus-o din România pe Roxy, aceeași rasă ca și Bellatrix, care alături de Cooper și cele patru pisici pe care le are în America, îi umple ziua. CANCAN.ro are toate amănuntele.

Elena Cârstea a trecut cu bine peste problemele de sănătate avute în acest an, când a fost la un pas de moarte. Dar cum un necaz nu vine niciodată singur, fosta artistă a trecut, recent, prin alte momente grele.

Ea a pierdut-o pe Bellatrix, cățelușa sa, în vârstă de doar cinci ani, care s-a stins rapid, în urma unui cancer galopant. Și, pentru a trece mai ușor peste această durere, ea a comandat din România un alt animăluț, aceeași rasă.

„Sunt dărâmată. Mi-a murit cățelușa, avea doar cinci ani, era tânără. Îmi lipsește enorm. A făcut un cancer galopant și s-a stins. Nu ne așteptam. Am luat alta, la fel, aceeași rasă, de la prietenii noștri din România. Pe Roxy am dus-o la școala de dresaj. Provine dintr-o echipă de campioni. Pentru mine, câinii sunt ca și copiii mei. Îl mai am și pe Cooper, are șapte ani. Mă plictisesc dacă nu fac ceva. Eu sunt și cu pisicile mele. Am patru persane, printre care doi puiuți, asta e terapia mea cea mai bună”, a declarat Elena Cârstea în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

„O să mă apuc de dansuri!”

În ceea ce privește starea sa de sănătate, după cumpăna prin care a trecut, fiind internată la terapie intensivă mai bine de două săptămâni, Elena Cârstea ne-a mărturisit:

„Testele au ieșit ok, mă voi recupera complet, fără urmări. Mi-am revenit cu sănătatea. Merg încă destul de greu. Mai trebuie să folosesc bastonul, obosesc repede, am nevoie să mă sprijin. Mi-am comandat și unul alb, tot cu Swarovsky. Continui recuperarea la piscină, unde merg zilnic, apa are un efect benefic. O să mă apuc de dansuri. În ultimul timp, mă uit la seriale coreene, mi se par senzaționale. Mă bucur că mai respir!”.

(Citește și: PRIMELE DECLARAȚII ALE ELENEI CÂRSTEA, DUPĂ CE A SUFERIT UN ACCIDENT VASCULAR MASIV! “DACĂ ERAM ÎN ROMÂNIA, MUREAM”)

Paște cu miel, cozonaci și sarmale

Elena Cârstea s-a stabilit peste Ocean de mai bine de 15 ani, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu americanul Glenn Muttart. Și-n acest an, ea a sărbătorit atât Paștele catolic, cât și pe cel ortodox, cu preparate specific românești.

„Am făcut atât Paștele catolic, cât și pe cel ortodox. Am făcut și friptură de miel, soțului meu îi place mâncarea românească. Nu am găsit însă vopsea roșie de ouă nicăieri! Le-am făcut colorate. Am cumpărat pască, cozonac, amandină. Am mâncat și sarmale, soțul le adoră”, ne-a mai spus aceasta.

(Vezi și: ELENA CÂRSTEA A SUFERIT UN AVC! MOMENTE DRAMATICE PENTRU CELEBRA SOLISTĂ: „NICI DOCTORII NU ȘTIU”)

Are interzis să zboare cu avionul

Elena Cârstea nu a mai fost în România de mai bine de șase ani. Chiar dacă nu mai are pe nimeni în țara sa natală, îi e dor de locurile și de oamenii de aici. De când s-a stabilit în America, artista a renunțat la marea sa pasiune, muzica. Lucrează de ani buni în imobiliare, dar a decis ca în perioada tratamentuluui să ia o pauză, de câteva luni, până se recuperează

„Aș fi vrut să vin în România, dar nu am voie să zbor cu avionul. O să o fac doar când voi avea aprobarea medicului. Din 2016, nu am mai fost. În țară nu mai am pe nimeni, mama stă acum cu noi, în America. Mi-au mai rămas doar câțiva prieteni, și foste colege de scenă, cu care mă conversez pe net. Dar știți cum e, ochii care nu se văd, se uită.

Mi-e dor să cânt. Ascult muzică, sunt la curent cu tot. Nu am mai cântat deloc de când am plecat din țară. Eu nu fac pionierat în America”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.