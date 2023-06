John Malkovich (69 de ani) a aterizat în secret în România, dar în interes de serviciu, nicidecum pentru o întâlnire fulger cu o frumusețe autohtonă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile, dar și imagini “de colecție” cu celebrul actor de la Hollywood. A fost discret și a încercat, pe cât posibil, să nu iasă în evidență. Dacă a reușit, aflați în cele ce urmează. START, popcorn!

John Malkovich nu mai are nevoie de nicio prezentare. A apărut în peste 70 de filme, iar pentru rolurile sale în “Places”, “Heart” și “In the Line of Fire” a fost nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur. Actorul, producătorul și regizorul american se află, în aceste zile, în România, unde filmează pentru pelicula “The Yellow Tie” (n.r. “Cravata Galbenă”), ce pune pe tapet viața facinantă a celebrului dirijor român Sergiu Celibidache.

Îndrăgostit de o cafenea din Piața Victoriei

CANCAN.RO l-a întâlnit pe John Malkovich Calea Victoriei, la cafeneaua The Lobby, una dintre cele mai selecte din Capitală. Îmbrăcat lejer, dar, în același timp, elegant, îndrăgitul actor și-a comandat ce și-a propus, după care a savurat în liniște licoarea pe care a plătit-o. Nu a epatat și s-a comportat ca un om de rând, nicidecum ca o vedetă de la Hollywood.

Cu siguranță, în București, John Malkovich s-a simțit perfect. Când nu este pe platourile de filmare, preferă să se relaxeze în zona Victoriei, fiind, cel mai probabil, cazat la un hotel de cinci stele aflat în apropiere. Colegii lui din “The Yellow Tie” sunt, fără discuție, mândri că pot respira același aer cu el pentru că rar ai o astfel de ocazie.

Cine este John Malkovich

Născut pe 9 decembrie 1953 în Christopher⁠, Illinois, SUA, John Malkovich este un actor, producător și regizor american. A apărut în peste 70 de filme, iar pentru rolurile sale în “Empire of the Sun”, “The Killing Fields”, “Dangerous Liaisons”, “Con Air”, “Being John Malkovich” și “Changeling” au fost extrem de apreciate de către critica de specialitate.

John Malkovich a urmat o școală catolică aflată într-o suburbie din Chicago. Cariera de succes și-a început-o în teatru, fiind prezent în mai multe musicaluri. Iubește la nebunie și muzica, făcând parte și dintr-o formație de muzică folk și rock.

Totul despre “The Yellow Tie”

Filmul este unul biografic și va explora viața dirijorului de muzică clasică Sergiu Celibidache. În rolurile principale, în afara lui John Malkovich, mai sunt actorii Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Downton Abbey). Din distribuție mai fac parte Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman).

Pelicula este regizată de fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, după un scenariu co-scris alături de James Olivier. În echipa de realizatori a filmului îi regăsim și pe cineastul Peter Menzies Jr. (A Time to Kill), designerul de costume Alessandro Lai (Django), designerul de coafură și machiaj Lynda Armstrong (101 Dalmatians) și scenograful Vlad Vieru (Django). Muzica originală este semnată de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge (Silence), iar Des Hamilton și Georgia Topley (Jojo Rabbit) conduc castingul internațional.

Producătorii filmului sunt Adela Vrinceanu-Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, Christopher Milburn și James Olivier și Robert W. Cort (Mr. Holland’s Opus) ca producător executiv.

Filmările au început în luna iunie și au loc în București.