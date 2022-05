Imagini de senzaţie cu Marius Ghenea alături de o focoasă şatenă. Cum au fost surprinşi cei doi pe litoral

Marius Ghenea a fost supranumit „Regele electrocasnicelor” după ce a dezvoltat mai multe afaceri în acest domeniu. Viaţa lui ar putea constitui subiectul unui film. Seara trecută însă, subiectul principal din viaţa sa, avea o siluetă de invidiat şi un zâmbet molipsitor. Celebrul afacerist a fost surprins la braţul unei superbe domnişoare, iar CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Marius Ghenea a încercat să fie întotdeauna discret în ceea ce priveşte viaţa sa privată. Acesta a vorbit întotdeauna doar despre cariera sa, pentru care a muncit din greu. Cu toate acestea, CANCAN.RO a fost pe fază ca întotdeauna şi l-a surprins pe afacerist în compania unei domnişoare, cu un zâmbet larg pe faţă.

Deşi în ultima vreme, acesta a avut noroc mai mult în afaceri decât în dragoste, se pare că soarele a răsărit şi pe strada lui. Cu voie bună şi pregătiţi să petreacă până dimineaţă cei doi ne-au oferit câteva declaraţii.

CITEŞTE ŞI: AU SEMNAT DEJA ACTELE! MILIONARUL ”FLANCO” DIVORŢEAZĂ A DOUA OARĂ. UN PUŞTI ESTE MOTIVUL DESPĂRŢIRII!

Întrebat ce sumă este dispus să cheltuie în acest weekend, celebrul om de afaceri a dezvăluit că nu se uită la bani atunci când vrea să se distreze. Şi nu e de mirare pentru că superba şatenă de la care nu îţi puteai lua privirea foarte uşor merita ca orice dorinţă să îi fie îndeplinită.

Dar se pare că şi tânăra are pentru afacerist sentimente destul de puternice. În momentul în care a fost întrebată cum se simte atunci când atrage toate privirile bărbaţilor, aceasta a declarat că nu îşi doreşte să fie admirată decât de celebrul om de afaceri.

În ceea ce priveşte distracţia, Marius Ghenea este de părere că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, faţă de petrecerile la care a obişnuia să participe în trecut.

Marius Ghenea a pus pe picioare 25 de afaceri

Numele lui Marius Ghenea este legat de primele magazine online din ţara noastră. Totuși, celebritatea a cunoscut-o odată cu apariţia în cadrul emisiunii Arena Leilor, unde alături de alţi antreprenori risca proprii bani pe ideile de afaceri ale concurenţilor.

Acesta a avut curajul să creadă în peste 25 de afaceri şi să devină business angel pentru multe proiecte îndrăzneţe.

„M-am născut şi am crescut în Craiova. Am avut şansa unei familii foarte frumoase, de intelectuali, profesori. Şi la fel ca şi părinţii mei, şi eu am fost atras de la început de studiu. Am fost premiant. Am fost la olimpiadele de matematică. M-au atras întotdeauna provocările pe zona ştiinţifică. Am avut şi şansa că fratele meu fiind cu un an ş ceva mai mare decât mine, eu ştiam cumva în şcoală lecţiile şi informaţiile din anul următor. Pentru că ţineam pasul cu el. După absolvire mi-am dorit să vin în Bucureşti, să fac o facultate tehnică. Şi aşa am ajuns la electronică şi telecomunicaţii”, povestea Marius Ghenea într-un interviu pentru digi24.ro