Imagini din tinerețe cu Valentina Pelinel dezbrăcată, făcute publice! Pozele care îi dau palpitații lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel esteînsărcinată și așteaptă cu mare nerăbdare, alături de Cristi Borcea, venirea pe lume a gemenilor, eveniment care avea loc la sfârșitul lui februarie. Prilej de reflecții legate de viitor, dar și de amintiri ”fierbinți” din vremea când Valentina apărea în tulburătoare ipostaze sexy.

Valentina a pătruns în lumea modei de mică, iar astăzi recunoaște că nu i-a fost deloc ușor. La un moment dat, ea a reușit să obțină chiar un contract în Statele Unite ale Americii, acolo unde a și primit o ofertă de a lucra permanent. ” Pentru a reuși, trebuie să privești moda ca pe o meserie serioasă. Este o lue în care unele fete apar, strălucesc și dispar peste noapte. Frumusețea nu este suficientă în lumea modei și în mod sigur este nevoie și de noroc”, a declarat Valentina, conform evz.ro.

Valentina Pelinel are un copil cu Cristi Borcea, pe Milan, însă mai urmează încă… doi.

”Cu Milan a fost o sarcină extrem de uşoară, nici acum nu e extrem de grea având în vedere ca sunt gemeni. Îmi e mai greu… mă mişc mai greu… am avut ceva dureri de spate, am avut o perioadă scurtă de arsuri. Sunt elemente noi pe care nu le-am experimentat în sarcina cu Milan… din câte am auzit ar trebui să fiu mulţumită, norocoasă şi să fiu binecuvântată. (…). Am pus minim 15 kg. Încerc să mă cântăresc mai rar, că pe ultima sută cântarul se accelerează, dar și la Milan am luat 26 de kilograme. Nu mă credea nimeni”, a declarat, în urmă cu ceva timp, vedeta.

Valentina Pelinel și Cristian Borcea vor deveni, din nou, părinți

Valentina Pelinel și Cristian Borcea vor deveni, din nouă, părinți la finalul lunii februarie. De această dată, blondina va aduce pe lume două fetițe. Cuplul s-a organizat din timp pentru fericitul eveniment. A cumpărat hăinuțe și a mobilat camera micuțelor.

”Valentina mai are o lună şi un pic până va naşte. Au comandat deja mobilierul, totul la dublu. Adică două pătuţuri, două dulapuri, două mese de înfăşat. Au cumpărat şi hăinuţe, însă nu foarte multe aşa cum au procedat cu Milan. În ceea ce priveşte camera, ca şi culoare vor merge pe ceva neutru, clasic, un bej sau alb, nicidecum roz”, au declarat surse din preajma celebrei mămici, conform click.ro.

Interesant este faptul că, deși este însărcinată în ultimul trimestru, Valentina Pelinel nu a acumumat prea multe kilograme. Asta datorită faptului că este o femeie activă și merge des la sala de fitness. În plus nu și-a schimbat nici garderoba.

”Fac şi acum sport, exerciţii uşoare cu profa Luminiţa Nicolescu. Mai merg şi la masaj şi la câte un tratament pentru hidratarea facială, dar destul de rar pentru că nu am timp. În ceea ce priveşte garderoba, nu mi-am cumpărat prea multe, ci doar câteva chestii care să ţină burtică. Mă mai servesc de la domnul Cristi cu geci, cu pulovere sau treninguri”, a declarat Valentina Pelinel.