Imagini exclusive cu burtica de graviduță a fostei asistente de la ”Acces Direct”

În urmă cu câțiva ani, fosta asistentă de la "Acces Direct" a renunțat să mai apară pe micul ecran și s-a dedicat în totalitate familiei. După ce și-a pus propria afacere pe picioare și și-a unit destinul cu bărbatul visurilor ei, fiica celui supranumit "Spaima loteriei" se pregătește pentru cel mai important rol din viață… acela de mamă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini exclusive cu burtica de graviduță a Ralucăi Ogică.(CITEȘTE ȘI: COLEGA LUI RĂZVAN & DANI, SCANDAL CU IUBITUL ÎN PARCAREA CLUBULUI: "EȘTI BEAT! TE ROG ÎNCETEAZĂ!")

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Raluca Ropotan, fostă Ogică, în zona de nord a Capitalei, acolo unde viitoare mămică s-a dus să se răsfețe la un salon de înfrumusețare.

După ce a coborât din mașina soțului ei, Adrian Ropotan, fostul star al echipei din Ștefan cel Mare, fiica celui supranumit "Spaima loteriei" a decis să facă puțină mișcare până la salonul unde urma să fie tratată ca o adevărată prințesă. Îmbrăcată lejer – cu o pereche de pantaloni mulați, o bluză neagră care îi scotea în evidență burtica de graviduță și cu privirea ascunsă sub o pereche de ochelari – fosta asistentă de la "Acces Direct" s-a îndreptat cu pași mărunți spre salonul cu pricina. Chiar dacă se află în a șaptea lună de sarcină, Raluca Ogică arată că este într-o formă fizică de invidiat.(CITEȘTE ȘI: "PRINȚESA IMOBILIARELOR" + JUNIORUL UNUI CELEBRU MILIARDAR = LOVE!)

Raluca Ogică și Adrian Ropotan se iubesc de opt ani

De opt ani, Raluca Ogică și Adrian Ropotan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, focoasa brunetă fiind, probabil, motivul pentru care fotbalistul nu se poate "lăuda" cu tot felul de ieșiri mondene, la fel cum o fac mulți dintre colegii săi de generație.

Cei doi s-au căsătorit pe 10 iunie 2017, iar la nuntă lor au fost invitați peste 300 de oameni, cheltuielile cu petrecerea fiind uriașe. Doar rochia de mireasă, spun sursele D. A. S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro), a costat aproximativ 16.000 de euro, iar la suma cu pricina s-au mai adăugat alți 19.000 de euro dați pe aranjamentele florale ale evenimentului.

Evident, meniul a fost unul de pomină, de pe mașă nelipsind mâncăruri demne de concursuri culinare sau băuturi la care și un somelier s-ar declara încântat. (NU RATA, AICI: UN "IEPURAȘ PLAYBOY" S-A STRECURAT PRINTRE PELERINE LA MOAȘTELE SFINTEI PARASCHEVA)

„Am plâns de emoție când am văzut-o mireasă. (…) Eu am avut o parte din prietenii mei lângă mine și am depășit emoțiile, am băut ceva și a fost bine. Ei nu au fost emoționați, cel puțin fiica mea a uitat de tot și s-a distrat până dimineață”, a spus, după nunta fiicei sale, Stelian Ogică.

