Colega de platou a lui Răzvan Simion și Dani Oțil a fost protagonista unor momente de-a dreptul uluitoare. Horoscopista Amalia dă semne că suferă din nou din dragoste, după ce a "rupt-o" cu ex-senatorul Cici de la Sistem. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini senzaționale cu "Vecina" de la Neatza și iubitul ei.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a fost martorul unor momente incredibile, ai căror protagoniști au fost Amalia, horoscopista de la Neatza, și iubitul acesteia. Amalia Tîrcă, colega de platou a matinalilor Răzvan și Dani, s-a certat, în plină stradă, cu bărbatul în brațele căruia a sperat că își găsește fericirea după ce a "rupt-o" cu ex-senatorul Cici.

Momente tensionate în plină stradă

Din câte se pare, după ce a petrecut cu prietenele ei într-un local de fițe din București, Amalia și-a făcut apariția într-un renumit club din zona Floreasca, acolo unde iubitul ei petrecea de zor alături de câțiva prieteni. La scurt timp după ce "Vecina" a ajuns în localul cu pricina, spiritele ar fi început să se inflameze între cei doi iubiți.

Potrivit unei surse D. A. S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) vedeta de la Antenă ar fi fost foarte deranjată de faptul că iubitul ei ar fi consumat câteva pahare în plus. Ca o veritabilă doamnă, a evitat să facă exces de zel și să-l certe pe acesta de față cu prietenii săi. Așa că horoscopista de la Neatza a ieșit în parcarea localului, acolo unde se pare că i-a spus bărbatului tot ce avea pe suflet.

„Poate data viitoare o să ai grijă”

"Nu am de ce să mai stau cu tine acum, pentru că ești beat. Ce, nu am stat cu tine, nu am dansat? Ești beat! Te rog, încetează! Poate data viitoare o să ai grijă, ca să bei mai puțin. Oricum, eu nu vreau să mai stau. Ți-am zis «Haide să mergem»", i-a reproșat Amalia, într-un mod destul de acid, iubitului ei.

După ce și-a certat iubitul în stradă, vedeta s-a îndreptat spre primul taxi pe care l-a văzut. Imediat ce a discutat cu șoferul și s-a asigurat că este liber, s-a urcat în mașină și s-a îndreptat spre casă, singură. Iubitul vedetei s-a întors lângă prietenii săi, care, la rândul lor, l-au luat la rost și i-au reproșat că nu a avut un comportament adecvat cu iubita lui, mai ales că se afla într-o ușoară stare de euforie.

Cici de la Sistem şi Amalia, horoscopista de la ”Neatza”, s-au despărțit în vara lui 2017

Cici de la Sistem şi Amalia, horoscopista de la ”Neatza”, şi-au spus ”Pa-pa” în vara anului trecut, în luna august, după numai patru ani. Cei doi foşti soţi au custodie comună asupra fiului lor, Luca, artistul punând mare preţ pe timpul petrecut împreună cu micuţul. Cici îşi vizitează mereu copilul şi îl plimbă, l-a luat chiar şi la concertul pe care l-a avut la Sala Palatului cu 2 Vibes Symphony, împreună cu Laura Bretan, potrivit imaginilor postate pe reţelele de socializare.(NU RATA, AICI: AMALIA, HOROSCOPISTA DE LA ”NEATZA”, RENUNŢĂ LA TOT CE-I AMINTEŞTE DE FOSTUL SOŢ)

Cici, trei divorţuri la activ

Cici se află la a treia căsnicie eşuată. Fostul component al trupei Sistem, în prezent politician, are trei divorţuri la activ, iar cu Amalia n-a ajuns la altar, deşi tânăra este singura care l-a făcut tătic. Cici a îmbrăcat prima dată costumul de ginere în 2008, când s-a căsătorit cu una dintre coregrafele de la „Dansez pentru tine” (PRO TV), Georgiana Căiţă, sau Căprioara, cum îi spuneau colegii. După trei ani de la nuntă, au divorţat la tribunal. La scurt timp, Cici şi-a refăcut viaţa cu Ioana, fiica fostului ministru al Economiei din guvernul Boc, Ion Ariton. Cea de-a doua căsnicie a lui Cici a rezistat şi mai puţin, astfel că după un an şi jumătate de la nuntă, politicianul a trecut pe la notar. (NU RATA, AICI: CUM ARATĂ BRUNETA AMALIA FĂRĂ PIC DE MACHIAJ)

