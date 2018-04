CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, dezvăluia, la finalul anului trecut, că trei dintre fotbaliștii pe care Hagi i-a vândut lui Gigi Becali și-ar fi făcut de cap la Viitorul și ar fi continuat și la FCSB (DETALII AICI). Mai precis, Romario Benzar, Florin Tănase și Florinel Coman ar fi fumat în ”draci”, fiind chiar prinși de ”Rege”. Zilele trecute, a apărut și confirmarea pentru doi dintre ei, care au fost filmați la o terasă în timp ce savurau câte o țigară.

O sursă bine informată din vestiarul Viitorului dezvăluia, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, că Gică Hagi este neiertător cu fotbaliștii indisciplinați și cu vicii. Din aceste motive, ”Regele” ar fi tăiat în carne vie. Și a făcut și o mega-afacere cu jucătorii, pentru că aveau, e drept, valoare. Dar ținta ar fi fost, de fapt, să scape de ”viciați”.

Romario Benzar, Florin Tănase și Florinel Coman au fost transferați „fără regret” de Gică Hagi la cea mai titrată echipă de fotbal din România, iar Gigi Becali, finanțatorul acesteia, s-a grăbit să anunțe că-i va vinde pe zeci de milioane de euro. Deocamdată, planurile lui nu s-au realizat. Mai mult, cel puțin doi dintre jucători nu au renunțat la viciul fumatului.

Este vorba de Romario Benzar și de Florin Tănase. Cei doi fotbaliști de ”națională” au ieșit, zilele trecute, la o terasă, alături de iubite. S-au ferit de alcool ca dracul de tămâie. Și-au luat câte un suc și au trecut la taclale. Benzar s-a ”întreținut”, la un moment dat, cu cele două mobile pe care le are, dar le-a lepădat atunci când colegul Tănase a revenit la masă. Și a scos un pachet cu țigări din buzunar. Cei doi fotbaliști au ”sustras” câte una și s-au pus pe treabă. Au fumat „palmat”, ca liceenii. Au consumat țigările rapid, dar și cu stil, precum ”profesioniștii”. A venit apoi și seria a doua… Au întors însă mereu capetele, în stânga și-n dreapta, ferindu-se să nu fie văzuți.

Cel mai „fericit” va fi, probabil, Gigi Becali când va vedea cum rugămințile sale în vestiar s-au dus pe Apa Sâmbetei și, cu siguranță, va apela, în al 12-lea ceas, la regulamentul de orine interioară… Adică niște ”amenduțe” de câteva mii de euro!

Fumător înrăit, Florinel Coman a ajuns la bisturiu

Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman şi i-a cerut, trei zile la rând, să se lase de fumat. „«Băi, Florinele, te rog eu frumos, nu mai fuma. Am dat mulţi bani pe tine», i-am zis. Eu, patron, n-am sunat niciun jucător, dar la el am intervenit. L-am sunat trei zile la rând să-l întreb câte ţigări fumează, am stat numai pe el. În ultima zi, când l-am sunat, mi-a spus că a aruncat pachetul de ţigări”, a dezvăluit Becali. De ce insistase Gigi Becali pentru ca ”Perla” lui să renunţe la viciu? Florinel Coman se confrunta cu unele probleme medicale.

Jucătorul suferea de insuficienţă venoasă, care se ducea în stadiul al doilea, ceea ce este destul de grav. Problemele lui Coman apăruseră în urmă cu aproximativ doi ani şi jumătate, astfel că a avut nevoie de o ”atenţie” specială, antrenamente bine făcute, masaje, multă odihnă.

Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naţionale de fotbal, spunea că Florinel Coman este departe de a avea probleme, în anumite condiţii. ”Într-adevăr, nicotina dilată vasele sanguine, dar un jucător poate da randament maxim! Dar asta numai dacă se antrenează bine, i se fac masaje zilnic, odihna e iar foarte importantă, alimentaţia, de asemenea”, a declarat Pompiliu Popescu, pentru CANCAN.RO. În pauza competițională, Florinel Coman a fost operat, iar acum situația lui medicală este foarte bună.

