Imagini halucinante! Bianca Mitroi a intrat peste Robert Braia în casă, în miez de noapte: ”Zice că sunt criminal de pisici și tot ea vine la mine”

Scandalul continuă și după Insula Iubirii! Bianca Mitroi și Robert Braia nu par să lase trecutul în urmă. La ultima ceremonie a focului, cei doi au trăit o adevărată telenovelă, aruncându-și cuvinte grele. Astfel, a devenit evident că cei doi au ales să-și spună adio. Cu un ton cât se poate de serios, cântăreața de muzică de petrecere a mărturisit că nu vrea să-l mai vadă pe fostul ei iubit, care se pare că ar fi cercetat penal pentru că i-a aruncat pisicile de la balcon. Cu toate acestea, în urmă cu puțin timp, cei doi s-au reîntâlnit la Craiova, în miez de noapte, fiind implicați într-un alt conflict major.

Robert Braia și Bianca Mitroi au format cuplul care la ultima ceremonie a focului a fost eliminat din cadrul emisiunii Insula Iubirii. Încă de la prima ediție a concursului de la Antena 1, cei doi au atras atenția prin problemele nerezolvate dintre ei. Cu ochii în lacrimi, tânăra a povestit că iubitul i-a aruncat pisicile de la balcon din gelozie. În cele din urmă, cuplul a părăsit Thailanda, votanții considerând că testul nu mai are relevanță pentru ei.

Citește și: „Ea m-a bătut”! Robert a spus tot ce i-a făcut Bianca de la Insula iubirii, după scena oribilă cu motanii

Bianca și Robert continuă scandalul și după Insula Iubirii

După eliminarea de la Insula Iubirii, Bianca Mitroi și Robert Braia și-au mutat conflictul pe TikTok. Pentru a-și reabilita imaginea după acuzațiile șocante, Robert a postat un videoclip în care fosta lui iubită este surprinsă vandalizându-i mașina cu o cărămidă.

Recent, Robert Mitroi a surprins din nou publicul cu o altă filmare. Fosta lui iubită i-a făcut o vizită nocturnă la Craiova pentru a-și recupera restul lucrurilor. Întâlnirea a fost tensionată, iar Bianca a fost rugată insistent să părăsească apartamentul. Văzând că nu reușește, Robert a amenințat că va chema Poliția.

„Ia să vedem cine a venit la mine la ușă. Ooo, Bianca. Lucrurile ei sunt deja afară, uitați, asta a avut la mine”, a spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

„Robert, sunt niște lucruri dintre noi. Sunt niște lucruri private”, i-a răspuns Bianca.

„Nu mai vreau să am nicio legătură cu tine. Te rog frumos să părăsești apartamentul”, a mai adăugat Robert.

„Nu ai cum să faci publică viața noastră”, a insistat fosta concurentă.

„Te rog să părăsești apartamentul. Este ora 1 noaptea, nu mai doresc să ne certăm, o să sun la Poliție”, a amenințat-o Robert.

„Nu am nevoie de un război cu tine. Te rog frumos să închizi telefonul”, a mai precizat Bianca.

„Zice că sunt criminal de pisici și tot ea vine la mine”, a precizat tânărul.

„Robert, nu vreau să încep un proces cu tine, nu vreau să mă duc la Poliție”, a mai adăugat Bianca.

Bianca și Robert au plecat despărțiți de la Insula Iubirii

La ultima ceremonie a focului, Robert Braia și Bianca Mitroi au evitat să se salute sau să se privească în ochi. Inițial, fără a interacționa direct, cei doi au răspuns întrebărilor lui Radu Vâlcan, exprimându-și sentimentele unul față de celălalt.

„Nu o mai recunoșteam sincer. Clar, ne vedem pentru ultima dată aici. In imagini mi-am dat seama că Bianca este o persoană care, indiferent cât de mult am ținut unul la altul, că am împărțit un pat, o masă, indiferent de tot lucrurile astea, ea a acceptat ca eu să primesc tot felul de jigniri. După ce am primit acele jigniri de la o ispită, ea și-a pus capul pe umărul lui. Ea nu a venit aici să își arate iubirea față de mine, ci să își exprime nemulțumirea”, a declarat Robert Braia.

Ulterior, Bianca Mitroi a afirmat că, deși au petrecut puțin timp la Insula Iubirii, și-a dat seama ce fel de persoană este Robert Braia și nu dorește pe cineva ca el în viața ei.

„Nu îmi doresc să-l mai privesc niciodată în ochi. Mi-am dat seama în tot acest timp ce fel de om este și pentru mine nu mai există. O să vreau să te privesc și să te uiți în ochii mei pentru ultima dată. Vreau să-ți spun tot ceea ce am de spus”, a mărturisit Bianca Mitroi.

Citește și: Ce au făcut Bianca și Robert după circul făcut și eliminarea de la ”Insula Iubirii”! Adevărată telenovelă! Video uluitor: îi vandalizează mașina!