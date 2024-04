Imagini inedite cu Valentin, fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Cum a fost surprins la premiera documentarului despre viața lui Ilie Năstase

Apariție surprinzătoare la premiera documentarului ”Nasty” de la Sala Palatului. Apropiat al tenismenului Ilie Năstase (77 de ani), Valentin Ceaușescu (76 de ani), fiul lui Nicolae Ceaușescu, a revenit în lumina reflectoarelor, apariție rară care nu avea cum să treacă neobservată.

Marți, 16 aprilie 2024, a avut loc lansarea documentarului ”Nasty” la Sala Palatului din București. Pelicula este regizată de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu și producătorul Cosmin Hodor. Timp de trei ani, pelicula a fost filmată în Anglia, Italia și Los Angeles și urmărește evoluția anilor de glorie ai tenismenului Ilie Năstase – începând cu perioada anilor `70.

”Am ţinut foarte mult să fiu în viaţă, să nu-mi facă filmul după ce nu mai eram în viaţă. I-am spus soţiei că sunt foarte fericit că văd atâta lume.Filmul e realizat bine, i-a luat trei ani regizorului să-l facă. S-a filmat în Anglia, Italia, Los Angeles. Nu am vrut să-l văd înainte de premieră. Prietenii mei au fost adevăraţi prieteni.Am făcut cum am vrut eu, sunt foarte fericit de cum a ieşit. Mai mult de numărul unu nu puteam să fiu”, a declarat Ilie Năstase.

Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea documentarului ”Nasty”

Potrivit iamsport.ro, printre numeroasele nume importante din sport – Nadia Comăneci, Gică Popescu, Camelia Potec, Octavian Bellu, Mariana Bitang, Helmut Duckadam, Cristian Gațu, Bogdan Stelea – și din showbiz-ul românesc, cu ocazia lansării documentarului despre Ilie Năstase, Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, a revenit în spațiul public. Prezență discretă, coborând dintr-o limuzină hibrid – condusă de un șofer, se poate spune că fiul fostului dictator român nu a epatat.

El a fost îmbrăcat modest, într-o cămașă de culoare bleumarin și o jachetă de primăvară kaki – asortată cu pantalonii și o pereche de mocasini maro. Considerat protectorul lui Ilie Năstase, fiul cel mare al fostului șef de stat Nicolae Ceaușescu a petrecut câteva momente în fața Sălii Palatului și a vorbit cu cineva la telefon, un dispozitiv clasic, cu butoane, model tot mai rar întâlnit în 2024 – mai ales în cazul persoanelor publice din România.

Ce a spus Valentin Ceaușescu despre Nicolae Ceaușescu în ultimul interviu acordat presei din România

În anul 2009, Valentin Ceaușescu a făcut o serie de mărturii despre viața din sânul familiei fostului dictator Nicolae Ceaușescu, dar și despre marea lui pasiune: sportul. Fan înfocat al echipei Steaua – înainte de 1989 – fiul lui Ceaușescu s-a implicat activ în fotbalul românesc.

”Era si autoritar când trebuia, însă eu îl vedeam destul de rar. Era extrem de ocupat. Interacțiunea am avut-o în copilărie cu bunica din partea mamei sau cu mama. Si nici mama nu avea atât de mult timp liber. Mă mai lua cu el la meciuri. Așa am deprins eu pasiunea pentru fotbal. S-a ocupat la un moment dat și de clubul Steaua prin funcția pe care o avea. Însă acest lucru a durat cel mult un an. Apoi, se interesa numai de rezultate”, spunea Valentin Ceaușescu în ultimul său interviu acordat presei din România – în anul 2009 – pentru site-ul steliști.ro