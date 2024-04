Replica genială a Elenei Ceauşescu pentru Ilie Năstase, după ce a fost acuzat că a vândut meciul cu SUA: „Era pe hol. Mi-a zis: ‘Flăcăule…'”

Ilie Năstase (77 de ani) a adus în prim-plan un șir de întâmplări, dar și un dialog pe care l-a avut cu Elena Ceaușescu. Soția fostului dictator Nicolae Ceaușescu a avut o replică genială, după ce fostul tenismen a fost acuzat că a vândut meciul cu SUA. Detaliile se află mai jos, în articol.

Ilie Năstase a explicat faptul că nu s-a certat cu Ion Țiriac, însă i-au fost aduse câteva reproșuri la adresa lui. De altfel, după finala din 1972 de la US Open, fostul tenismen a lut parte la alte două meciuri, la Seattle și Los Angeles. Le-a câștigat și s-a întors în România, la București, unde îl aștepta un alt meci. Dar pe care l-a pierdut.

„Nu, nu ne-am certat (n.r. cu Ion Țiriac), dar mi-a reproșat foarte mult, atunci când am pierdut cu SUA la București. În 1972, eu am jucat finala cu Arthur Ashe, la US Open. (…) I-am spus că eu m-am înscris la turneul de la Seattle și la Los Angeles și nu pot să plec, pentru că mă amendează. Și, într-adevăr, am jucat pe ciment amandouă turneele, le-am câștigat pe amandouă. Când am ajuns la București, mai erau 3-4 zile pentru meci și n-am avut timp să mă antrenez pe zgură foarte mult. Avem și o problemă la un deget și am pierdut meciul. Țiriac mi-a zis: «trebuia să fii aici, când ți-am spus eu». Dar nu ne-am certat”, a spus Ilie Năstase.