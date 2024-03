Ce diferență de vârstă e între Ilie Năstase și soția sa! Cei doi sunt căsătoriți de 5 ani, dar au fost la un pas de divorț

Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase durează de mai bine de cinci ani de zile și prea că rezistă în continuare, în ciuda problemelor pe care cei doi le-au mai întâmpinat în relație. Aceștia demonstrează că sentimentele lor sunt sincere, însă de-a lungul timpului relația le-a fost destul de judecată. Detaliul din povestea celor doi care a ridicat multe sprâncene este diferența de vârstă. Ioana și Ilie Năstase au fost judecați din acest punct de vedere și mulți credeau că relația lor nu va rezista.

În anul 2019, în ciuda cârcotașilor care îi criticau, Ioana și Ilie Năstase hotărau să își unească destinele și în mod oficial. Cei doi s-au căsătorit, însă mariajul acestora nu a fost ferit de probleme. Cei doi au marcat până acum câteva despărțiri și împăcări, iar Ioana chiar depusese actele de divorț. Toate aceste neînțelegeri dintre cei doi au fost puse de mulți pe seama diferenței mari de vârstă. Câți ani există între cei doi soți?

Așa cum spuneam, Ioana și Ilie Năstase au decis să se căsătorească în urmă cu mai bine de cinci ani. De atunci și până acum, cei doi au traversat mai multe momente dificile în relație, însă în cele din urmă au reușit să treacă peste toate, iubirea fiind mai mare decât neînțelegerile.

Chiar dacă acum pare că o duc foarte bine împreună și că relația merge ca pe roate, aceștia tot nu au scăpat de privirile iscoditoare ale cârcotașilor. Mulți sunt cei care îi judecă din prisma diferenței de vârstă mare dintre ei, însă cei doi spun că acest aspect este total irelevant.

Între Ioana și Ilie Năstase este o diferență de vârstă de 29 de ani, dar care nu prea își face simțită prezența. Celebrul tenismen a ajuns la vârsta de 77 de ani, în timp ce partenera lui de viață are 48 de ani.

Deși în relația dintre Ioana și Ilie Năstase au mai existat câteva probleme, cei doi formează un cuplu împlinit. Tenismenul știe cum să își facă fericită partenera de viață și nu uită să marcheze așa cum se cuvine fiecare moment important din viața acesteia. Ilie Năstase are grijă să își răsfețe partenera, iar cel mai recent a surprins-o cu o excursie, chiar de ziua ei de naștere.

„De ziua mea am fugit puțin de aglomerație și agitație împreună cu Ilie. Așa am simțit noi doi să facem. Suntem acum în Istanbul, la prietena mea pentru câteva zile. Până luni o să stăm la ea. Da, am împlinit 48 de ani dar mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă cu această vârstă.

Ilie deja mi-a făcut, de aseară, din Aeroport un cadou, și anume mi-a cumpărat un buchet de flori pentru că el știe că nu pot sta fără flori, dar mi-a spus că urmează ca astăzi să îmi cumpere un buchet mai mare de flori pentru că merit, plus excursia asta din Turcia a venit tot din partea lui”, declara Ioana Năstase.