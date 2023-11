Imagini neștiute cu Liviu Vârciu și actuala iubită. Anda Călin s-a decis să le facă publice „cu dedicație”

Se poate spune că secretul căsniciei lui Liviu Vârciu cu Anda Călin a fost și este discreția. Pe principiul ”rufele se spală în familie”, artistul a ținut cont de învățăturile din trecut, iar acum culege roadele.

Anda Călin și Liviu Vârciu sunt împreună de 7 ani și au împreună doi copii. Ca aproape în orice familie, artistul a recunoscut că și în familia lui mai există momente tensionate, însă, cu ajutorul comunicării poate gestiona mai bine micile cumpene.

Anda Călin, declarație de dragoste pentru Liviu Vârciu

Recent, Anda Călin a fost cea care a mai ”îndulcit” atmosfera în cuplu. Soția actorului a publicat o serie de fotografii din vacanțele celor doi, dar și o declarație de dragoste. Pentru că „vorba dulce mult aduce”, femeia din viața lui Liviu Vârciu nu are nevoie de nicio ocazie pentru a-și declara dragostea față de partenerul ei : ”În spatele fericirii mele stă cel mai minunat bărbat văzut prin ochii mei”

Liviu Vârciu: ”Asta facem ca să supraviețuim”

Nici Liviu Vârciu nu se lasă mai prejos. Deși sunt puține momentele în care își exprimă public sentimentele reale față de soția lui, există și momente în care mai are mici „scăpări”. Artistul a dezvăluit secretul căsniciei sale: fără înșelat, fără călcat pe bătături, fără minciuni și fără prefăcătorii.

„De la ea am învățat (n.r. – să fie ironic). Noi asta facem ca să supraviețuim și să fim un cuplu care încă rezistă după 7 ani. Nu ne-am înșelat, nu ne-am călcat pe bătături, avem și noi discuțiile noastre, avem și noi iubirile noastre, dar le avem pe ale noastre acasă. S-au despărțit cei de care spuneați că se iubesc foarte mult. Noi nu am jucat în rol, suntem la fel în public, în viață și pe YouTube, că am și canal unde pun momente din familia mea. Suntem la fel de funny și de mișto, ăsta e secretul”, spunea Liviu Vârciu, la Antena Stars.