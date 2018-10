Imagini șocante la Spitalul Județean Călărași! Un bărbat s-a târât pe treptele din fața spitalului. VIDEO

Imagini scandaloase de la Spitalul Judetean Calarasi au aparut in aceasta dupa-amiaza in spatiul public. In filmuletul devenit viral pe retelele de socializare se vede cum un pacient externat de la unitatea medicala se taraste pe treptele din fata spitalului.

Conform informatiilor cade au insotit filmueltul pacientul a fost tratat la urgente dupa care a fost scos din spital de un brancardier si omul a fost lasat sa se descurce singur. Acesta se taraste in genunchi si cu ajutorul unei maini. Un infirmier trece pe langa el nepasator. (VEZI ȘI: IONELA DAMIAN, FOST DIRECTOR ÎN MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, ÎN COMĂ LA SPITAL DUPĂ CE A FOST LOVITĂ DE O MAȘINĂ)

Conducerea spitalului a declarat că bărbatul a refuzat ajutorul

Conducerea spitalului a recunoscut ca omul din imagini abia iesise din camera de primiri urgente insa managerul a declarat ca barbatul a refuzat ajutorul si s-a incapatanat sa plece singur acasa fara sa astepte rudele sa apara.

Consiliul Judetean Calarasi a anuntat ca a declansat o ancheta pentru a stabili in ce circumstante a parasit barbatul unitatea medicala. CJ Calarasi a revenit ulterior cu un anunt de presa. (VEZI ȘI: ANDREEA RODIANA, INTERNATĂ DIN NOU ÎN SPITAL! FAMILIA A FĂCUT UN APEL PE FACEBOOK PENTRU A-I SALVA VIAȚA)

„Reprezentanții Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean, dr. Carmen Sterea si dr. Viorica Gheorghita, ne-au declarat că persoana filmată în fața unității spitalicești era sub influența băuturilor alcoolice, nu a dorit să coopereze cu personalul medical, și-a smuls branula și a adresat injurii la adresa medicilor. Persoana din filmuleț este din judetul Ialomita și nu suferă de vreo boală care să-i afecteze funcțiile locomotorii”.