Imaginile au devenit virale! Cum a reacționat Alina din Iași, după ce a aflat că a luat 7.30 la admitere, la facultate

Alina Pădure și-a văzut visul cu ochii! Tânăra din Iași a învățat pe brânci pentru a intra la Medicină și iată că totul s-a împlinit. Ani la rând a muncit pentru o carieră, iar acum s-au văzut roadele. După ce dat admiterea la facultate, aceasta a primit nota 7.30. A vrut să aibă o amintire frumoasă, așa că a filmat momentul în care a aflat dacă a ocupat un loc în instituția mult dorită sau nu. Cum a reacționat atunci când a văzut rezultatul? Imaginile au devenit virale imediat!

O tânără din Iași a devenit virală pe TikTok, după ce a filmat momentul în care a aflat nota de la admiterea de la UMF. Alina Pădure și-a dorit mult să devină studentă la Medicină și a făcut tot ce i-a stat în putință, pentru a obține un loc în cadrul instituției. Zis și făcut! A obținut nota 7.30 și a intrat la Medicină, pe locul 44. A ocupat un loc la buget, fără să fi nevoită să plătească taxa. Videoclipul ei a adunat peste 800.000 de vizualizări și mii de reacții. Oamenii din online au apreciat-o pentru munca depusă și au ținut s-o felicite.

CITEȘTE ȘI: ÎNCĂ O CONTESTAŢIE HALUCINANTĂ LA BAC, DUPĂ CE LUASE 9.98! CE S-A ÎNTÂMPLAT APOI CU NOTA ILEANEI

Alina a mărturisit că nu se aștepta să devină virală pe internet, după clipul video postat.

CITEȘTE ȘI: ANTONIA A LUAT 9,98 LA BAC, DAR A FĂCUT CONTESTAŢIE! CU CE NOTĂ S-A TREZIT DUPĂ RECORECTARE

Viitoarea studentă se bucură enorm pentru reușita ei. A fost tot ce și-a dorit pentru cariera ei, învățând pe brânci pentru a intra la Medicină. A fost pasionată de anatomie și de fiziologia corpului uman, apoi a descoperit că este atrasă de Medicina dentară.

„Mereu am fost pasionată de tot ce înseamnă știință. Prima mea dragoste, încă din anii de gimnaziu, a fost matematica, care m-a determinat să aleg profilul Științe ale naturii, în cadrul Colegiului Național «Garabet Ibrăileanu». În clasa a 11-a, am început studiul Anatomiei și Fiziologiei corpului uman, care m-a fascinat. Astfel, matematicii i s-a alăturat și biologia. Când am studiat opțiunile pentru facultate și o viitoare carieră, am fost atrasă de Medicina dentară.

Am început să mă documentez foarte mult despre acest domeniu, să leg prietenii cu studenți din ani mai mari, să vizionez toate materialele de pe platforme, cum ar fi YouTube. În momentul în care am început să mă visez în ipostaza de doctor stomatolog, am știut că acesta va fi drumul meu. Astfel că am știut că urmează o perioadă de pregătire intensivă pentru examenul de admitere”, a mai spus viitoarea studentă, conform sursei citate mai sus.