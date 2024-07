Încă o contestaţie halucinantă la BAC, după ce luase 9.98! Ce s-a întâmplat apoi cu nota Ileanei

Ileana Grigore se numără printre elevii model de la noi din țară. A învățat pe brânci ani la rând pentru a avea rezultate excelente la examenul maturității. Și iată că așa a fost! Absolventa de clasa a XII-a s-a ales cu media 9.98 la Bacalaureat, în sesiunea de vară 2024. Doar că, tânăra n-a fost mulțumită de rezultatul ei și a făcut contestație. Mare i-a fost mirarea când a primit nota finală. Ce s-a întâmplat după recorectare?

Ileana Grigore și-a dorit mult să obțină 10 pe linie la Bac 2024, după ani la rând în care a învățat pe brânci. După ce a primit rezultatele inițiale, tânăra s-a ales cu media 9.98. N-a fost deloc mulțumită de notele ei, așa că a făcut contestație pentru Limba și literatura română, unde obținuse nota de 9.95.

Mare i-a fost mirarea când a primit notele finale, de după contestație. Lucrarea i-a fost recorectată și chiar scăzută. Ileana s-a ales cu nota 9.90, de la 9.95. A fost dezamăgită să vadă rezultatul final, însă acest lucru n-o oprește din drumul ei spre a-și împlini visul, acela de a deveni cadru medical.

„Am fost puțin dezamăgită când am văzut nota finală, însă nu pot să zic că nu mă așteptam și la această finalitate. Mi-ar fi plăcut să obțin 10 pe linie, însă faptul că nu am obținut întocmai notele acestea nu îl consider drept o înfrângere sau un eșec. Acum, mă concentrez pe ce este cu adevărat important pentru mine, adică admiterea la facultate. Inițial, aveam la română 9.95, deci un corector mi-a pus 10 și altul 9.90. Având în vedere că e foarte subiectiv, mi-am dat seama că, dacă depun contestație, sunt șanse și să-mi mărească nota, dar și să-mi scadă”, a spus Ileana Grigore, potriit bzi.ro