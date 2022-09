Imaginile pe care nu trebuie să le ratezi! Vedetele s-au întrecut în ținute extravagante la petrecerea Elle

Joi seara, a avut loc gala ELLE New Media Awards 2022. Ca în fiecare an, petrecerea a strâns în acelaşi loc modele, designeri, fotografi, dar și cele mai îndrăgite vedete care s-au întrecut în ţinute extravagante aşa cum a cerut dress code-ul evenimentului. Toţi l-au respectat, ba chiar unii am putea spune că au dat tot ce au avut mai bun pentru a atrage atenţia.

Seara de 15 septembrie le-a pus celor care au fost prezenţi la eveniment la încercare creativitatea și simțul estetic. Celebrităţile din showbizul românesc au dorit să se afișeze cu ținute remarcabile, pentru ca apariţiile lor să nu fie uitate prea uşor. Şi cu singuranţă unele ţinute nu vor fi!

Dress code-ul a fost unul care le-a permis invitaţilor să dea frâu liber imaginaţiei. „Extravaganza” a fost cuvântul serii la propriu! Au existat multe outfit-uri curajoase care au atras privirile tuturor celor prezenți la eveniment.

Vedetele s-au întrecut în ținute extravagante la petrecerea Elle!

Majoritatea divelor prezente au optat pentru ținute negre pe care le-au accesorizat cu diferite detalii sclipitoare, pene sau au mizat pe un make-up strident care să le pună în evidenţă. Aşa cum era de aşteptat machiajele au fost exagerate prin eyeliner negru sau alb, glitter colorat sau combinatii de pasteluri puternice şi chiar şi culori extreme pentru buze.

De asemenea, unele invitate mai îndrăznețe şi-au lăsat la vedere formele bine conturate, astfel au optat pentru rochii scurte, cu decolteu adânc sau spatele gol.

Cele care au vrut să fie diferite fară prea multa îndrăzneală, au ales un look retro. Au mizat pe bucle lejere şi un accesoriu simplu prins în păr şi ținute actuale.

Ca să vă convingeţi singuri că tot ce v-am spus este adevărat vă invităm să aruncaţi o privire în galeria foto. Imaginile sunt spectaculoase!