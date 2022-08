În 2003, când avea 5 ani, Casian din Brașov a fost adoptat de o familie din Italia. Ce s-a întâmplat acum, după 19 ani

În anul 2003, Casian din Brașov avea vârsta de cinci ani. Atunci, tânărul a fost adoptat de o familie din Italia. După 19 ani, Casian, tânărul care mai are doi frați, își caută mama biologică.

Când avea doar cinci anișori, Casian Crăciun a fost adoptat de o familie din Italia dintr-o casă de copii din Brașov. Înainte să ajungă la casa de copii, Casian a stat timp de trei luni la un cămin din localitatea Hărman, Brașov. Tânărul de 24 ani mai are doi frați care locuiau cu mama biologică.

De la orfelinat a fost adoptat de o familie din Italia care i-a oferit totul. Însă, visul lui Casian este să își găsească mama biologică, astfel că a cerut ajutor în acest sens pe pagina de Facebook „Copiii niciodată uitați ai României”.

Mesajul transmis de Casian

După 19 ani, Casian este hotărât să își găsească mama biologică.

”Salutări din Italia!

Ca fiecare copil adoptat care are același vis, acela de a-și căuta familia biologică, astăzi doresc și eu să vă împărtășesc povestea din sufletul meu.

Numele meu la naștere a fost CASIAN CRĀCIUN și m-am născut pe data de 10.06.1998 în localitatea RUPEA BRAȘOV. Sunt aici în căutarea mamei mele care atunci se numea CLAUDIA CRĀCIUN și era de fel din localitatea HOMOROD, iar acum ar avea vârsta de 51 de ani și a celor 2 frățiori ai mei care locuiau cu mama.

Când aveam 1 an și jumătate am fost dus la un cămin din localitatea HĂRMAN, BRASOV iar după 3 luni m-au dus într-o casă de copii în Brașov unde am stat până la 5 ani. De aici am fost adoptat de o familie minunată din Italia, având parte de o mamă minunată cu un suflet de aur căreia i datorez tot ceea ce sunt astăzi.

Visul meu dintotdeauna a fost acela de a o găsi pe mama care mi-a dat viață și pe cei 2 frățiori ai mei, de aceea am mare nevoie de voi oameni minunati să mă ajutați cu distribuirile voastre, poate așa o să ajungă și la mama mea. Vă mulțumesc tuturor!”, este mesajul transmis de Casian pe pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”.

Sursă foto: Facebook