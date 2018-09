Urmează încă o seară încărcată de tensiune la Exatlon! Trasee dificile, mize importante, dar și o surpriză de proporții îi vor ține pe telespectatori cu sufletul la gură!

Isi vor fi revenit Faimosii din dezolarea provocata de iesirea lui Adrian Blidaru din concurs? Vor tine cont de sfaturile acestuia si se vor elibera de tensiuni pentru a-i putea invinge pe Razboinici?

Ramasi fara Adrian Blidaru, cel care devenise „capitan de echipa”, prin calm si sfaturile pe care le dadea constant coechipierilor, Faimosii vor avea de traversat o perioada dificila, mai ales ca Razboinicii par de neinvins. Conditiile vitrege de la baraca, tensiunile create in urma nominalizarii lui Cristi Pulhac, accidentarile repetate in urma carora sufera mare parte dintre membrii echipei ar putea sa le puna probleme serioase in continuare.

Cosmin Cernat le va face o supriza Faimosilor si Razboinicilor: noi concurenti vor intra in cel mai tare reality al momentului. Cine sunt acestia si cum reactioneaza Faimosii si Razboinicii la vederea lor, aflati urmarind in aceasta seara, de la 19:30, o noua editie „Exatlon”!